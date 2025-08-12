Guadalajara reporta vialidades inundadas y vehículos varados por lluvia

La tormenta de esta tarde dejó varias vialidades inundadas y vehículos varados.

De acuerdo con Protección Civil, la tormenta inició a las 18:30 horas y terminó a las 20:30 horas.

Las principales colonias donde se registró la tormenta fueron: Jardines de San José, Colon industrial, Lomas de Polanco, Moderna, Jardines de la cruz, Cruz del Sur, Jardines de San José y Bosques de la victoria.

Los cruceros donde se reportaron inundaciones fueron Avenida Colón al cruce de Isla Pantenaria nivel de 1.50 m, Avenida Colón al cruce de Rosario Castellanos nivel de 1.20 metros, Washington al cruce de 8 de Julio nivel de 1.50 m, Calle 1 al cruce de Calle 20. Nivel de 1.20, Gobernador Curiel y Calle 1 nivel de 50 cm, Gobernador Curiel y Calle 11 nivel de 70 Cm y Gobernador Curiel y Calle 22 nivel de 70 Cm se resguardan a 07 personas en lugar seguro.

Dos personas fueron evacuadas y no se reportaron personas fallecidas, desaparecidas, lesionadas.

Dos vehículos se vieron afectados por inundación ubicados en la avenida Colón al cruce de Isla Pantenaria, se trató de un vehículo compacto y otro pesado inundado, se realizó el rescate de un masculino de 35 años aproximadamente.

Además, se reportó a un masculino qué intentó cruzar la vía pública en 8 de Julio y Palma sola quedando debajo de un vehículo, se procedió a realizar el rescate sin presentar lesiones.

