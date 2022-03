Desde las 14:00 horas diversas colectivas feministas denominadas a sí mismas como radicales comenzaron a reunirse en el Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, en Guadalajara, Jalisco, para llevar a cabo una protesta separatista en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Las manifestantes se reúnen principalmente para solicitar que se frene la violencia de género en el país.

Algunas de las asistentes sostienen carteles con consignas como: "Vivas, sanas y bailando, así quiero ver a mis amigas"; "Feliz va a ser el día que no falte ninguna" y "Calladita no me veo más bonitas"

Las mujeres, quienes asisten acompañadas incluso de menores, tomaron la Avenida Juárez para emprender la pinta de carteles que llevarán durante la manifestación, a la cual solo se ha invitado a mujeres de nacimiento.

Al momento, las asistentes ya han intervenido, con pintura, bates y tubos, dos anuncios urbanos como los colocados en los parabuses.

A los hombres que pretenden pasar por la zona se les invita a que lo hagan por los extremos, y se cuida que no se acerquen a ninguna mujer ni la fotografíen.

Sobre la Avenida Federalismo policías viales de la Secretaría de Seguridad Jalisco ayudan a los automovilistas a tomar vías alternas.

A la zona también acudieron paramédicas de la Secretaría de Salud Jalisco y de la Cruz Roja Mexicana para brindar atenciones en caso de que alguna mujer lo requiera.

Se prevé que la Avenida Juárez permanezca cerrada hasta después de las 16:00 horas, una vez que la protesta salga con rumbo a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), ubicada en Francisco de Quevedo y avenida La Paz.