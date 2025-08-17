El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ubicó 15 mamparas permanentes para la colocación de fichas de búsqueda de personas desaparecidas, en puntos estratégicos de alto flujo de visitantes y fácil acceso.

La presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura destacó que esta acción se realiza en coordinación con el colectivo Luz de Esperanza, con el objetivo de que la difusión sea más efectiva, "donde tenemos certeza de que hay muchas personas que acuden del municipio y otras partes", dijo.

Con esta acción, Pérez Segura reafirmó su compromiso con las familias y todas las organizaciones dedicadas a esta causa: "como colectivo, ustedes perfectamente saben que siempre contarán con el apoyo y con nuestro respeto a las diferentes estrategias de difusión que ustedes quieran tomar, pero este es adicional , digamos no sustituye, no condiciona y por supuesto no agota las posibilidades de estrategias de búsqueda que ustedes y otros colectivos tengan a bien llevar a cabo".

Las mamparas, diseñadas para facilitar el intercambio de fichas a criterio de los colectivos, fueron ubicadas en la presidencia municipal, la Cruz Verde Marcos Montero, el Centro Cultural El Refugio, la Secretaría de Gobernanza y Territorio, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Unidad Administrativa Pila Seca, el Edificio de Regidoras y Regidores, la Plaza Springfield, la Clínica del Bienestar, el Registro Civil número uno, la Delegación de San Martín de las Flores, la Delegación de Las Juntas, la Delegación de Santa Anita, la Delegación de San Pedrito y la Nueva Central Camionera.

Facilitan el ingreso de madres buscadoras al panteón de San Sebastianito

El Gobierno municipal otorgó todas las facilidades al Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, que solicitó ingresar al panteón de San Sebastianito a realizar una búsqueda ante reportes recibidos, sin necesidad de una orden judicial.

“Cuando el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco se acercó a nuestro gobierno, de inmediato les otorgamos las facilidades para realizar una búsqueda en el Panteón de San Sebastianito, donde tuvieron hallazgos positivos", destacó la presidenta Laura Imelda.

