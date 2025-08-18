La zona metropolitana de Guadalajara comienza a registrar nuevas inversiones en el sector restaurantero, impulsadas por el creciente interés turístico que ha generado la próxima Copa Mundial de Fútbol de 2026, así como por el dinamismo económico que caracteriza a la capital jalisciense. De acuerdo con empresarios del sector, la ciudad se posiciona como un mercado atractivo para nuevas marcas y conceptos gastronómicos, tanto locales como nacionales, que buscan aprovechar el flujo de visitantes nacionales e internacionales que se espera en los próximos meses.

Uno de los proyectos más recientes es Alma Jalisco, restaurante de cocina mexicana que abrió sus puertas el pasado jueves en la planta alta del Mercado Corona, en pleno centro histórico de Guadalajara. Este nuevo establecimiento, que generó 75 empleos directos, busca posicionarse como un espacio representativo de la cultura y las tradiciones del Estado, al ofrecer platillos típicos elaborados con ingredientes locales y una experiencia enfocada en el orgullo jalisciense.

Karla Irlete Castro Reynoso, directora general de Alma Jalisco, explicó que la propuesta va más allá de una oferta gastronómica tradicional. “Queremos que sea un lugar emblemático, con lo tradicional como el folklore, la gastronomía y las artesanías, pero también con innovación, tecnología y modernidad”, comentó. Señaló que el objetivo es generar un sentido de pertenencia entre los visitantes locales y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia diferenciada para los turistas que visitarán Guadalajara antes y durante el Mundial.

Como parte del proyecto, Alma Jalisco se expandirá con otras áreas temáticas que buscan fortalecer su propuesta cultural. Entre ellas destacan el mundo Chivas, el mundo del tequila y el mundo de la charrería, los cuales están programados para inaugurarse antes de marzo de 2026. Estas zonas estarán diseñadas para promover elementos emblemáticos de Jalisco mediante contenidos interactivos, degustaciones y exposiciones permanentes.

El restaurante cuenta con capacidad para 300 comensales, una terraza para 120 personas y salones privados con capacidad para atender reuniones de entre 15 y 50 personas. También ofrecerá atractivos adicionales como espectáculos musicales, presentaciones de ballet folclórico e imitadores. “La expectativa es que sea un lugar icónico de Guadalajara y que cuando las personas visiten la ciudad digan ‘tengo que ir a Alma de México’’’, subrayó Castro Reynoso.

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac Jalisco), Gregorio Godoy Ramírez, este tipo de inversiones refleja la vitalidad del sector restaurantero en la ciudad. “El gremio es muy movido, siempre hay inversiones nuevas, pero también una rotación de lugares y marcas. Seguimos viviendo un boom: hay mucha oferta y nuevas marcas, locales y de otros Estados, están llegando a Guadalajara”, señaló. Destacó que la próxima Copa Mundial ha incrementado el interés de inversionistas.

