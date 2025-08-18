La relevancia de las ciencias sociales en el mundo actual no es un tema local ni limitado a una región, sino que se trata de un asunto global que, de acuerdo con el maestro Jaime Elías García Parra, coordinador de la Jefatura de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), permite comprender el entorno en el que las personas se desenvuelven y, sobre todo, establecer caminos para enfrentar los retos de las sociedades contemporáneas.

“Las ciencias sociales nos ayudan a poder comprender esos contextos en los cuales nos estamos desarrollando y tratar de establecer cuáles podrían ser precisamente las rutas o los caminos a seguir ante la problemática que nosotros estemos viviendo”, señaló.

El profesor aclaró que el conocimiento en esta área no surge de manera espontánea ni por sí solo. Se necesita guía, bases sólidas y programas estructurados que acompañen a los estudiantes en su formación.

Es así que, explicó García Parra, la UNIVA cuenta con una oferta consolidada en el área de ciencias sociales para abonar, desde la formación educativa, a ese desarrollo de la sociedad: actualmente se imparten, en esta rama, la Licenciatura en Derecho y la Licenciatura en Criminología y Criminalística, además de un área de servicio para toda la universidad con las materias de carácter institucional del currículum, que abonan a la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado.

Ambos programas, dijo, comparten un mismo propósito: contribuir a la construcción de un verdadero Estado de derecho y formar profesionistas con valores, en consonancia con la misión y visión de la universidad.

La experiencia universitaria, agregó, no se limita solo a las aulas pues, además de sus planes de estudios, los estudiantes viven actividades que enriquecen su aprendizaje.

“Tenemos una serie de actividades extracurriculares que enriquecen en verdad la experiencia académica y la vida universitaria de nuestros estudiantes. Hablamos, por ejemplo, de visitas académicas programadas durante los cuatrimestres a juzgados, al Congreso del Estado, a dependencias públicas, a municipios, a centros de reinserción social.

Otro aspecto relevante es la proyección internacional. Las y los estudiantes de estas licenciaturas tienen la oportunidad de participar en programas de intercambio académico en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, España y Estados Unidos.

