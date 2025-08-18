Con el objetivo de reducir la brecha de acceso al crédito formal para mujeres, la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (Projal), adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), lanzó el Plan Estatal de Inclusión Financiera para Emprendedoras. Esta iniciativa busca impulsar el acceso a tarjetas de crédito mediante intermediarios financieros, fortaleciendo las oportunidades de inclusión financiera y apoyando el crecimiento económico del estado.

El programa operará bajo un esquema de segundo piso, mediante el cual Projal fondeará a bancos, Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) y Fintechs que otorguen tarjetas de crédito a mujeres. Los montos iniciales serán de hasta 20 mil pesos, con posibilidad de incremento según el historial de buen pago de las beneficiarias. “Cada tarjeta de crédito que llegue a las emprendedoras es una oportunidad para transformar su negocio y tener control de su futuro. Con este plan, buscamos empoderar a las mujeres jaliscienses para que desarrollen todo su potencial y contribuyan al crecimiento económico del estado”, señaló Miguel Ángel Bush Fiorenzano, director general de Projal.

El programa está dirigido a mujeres mayores de 18 años que desarrollen actividades productivas en los sectores de comercio, servicios o industria, sin importar si aún no cuentan con un negocio formal o registro fiscal. Para garantizar el respaldo financiero, el plan contará con un fondo de garantía que cubrirá hasta el 10 por ciento de las primeras pérdidas del portafolio, ofreciendo mejores tasas y condiciones para las acreditadas. Además, se acompañará con capacitación en educación financiera, asegurando un uso adecuado del producto.

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), únicamente cuatro de cada diez mujeres participan activamente en la economía, frente a siete de cada diez hombres, lo que evidencia la necesidad de este tipo de programas. La iniciativa permitirá ampliar la cartera de crédito formal, diversificar la base de beneficiarias y generar mayor derrama económica en el ecosistema emprendedor femenino de Jalisco.

Las bases para participar como intermediario financiero estarán disponibles hasta el 29 de agosto en la página projal.jalisco.gob.mx/convocatorias. Tras un proceso de selección, los intermediarios beneficiados con el fondeo podrán comenzar a dispersar las tarjetas de crédito a las ciudadanas.

Con esta medida, Projal busca que más mujeres tengan acceso a financiamiento seguro y confiable, potenciando sus proyectos productivos, fomentando la autonomía económica y fortaleciendo la participación femenina en el desarrollo económico del estado. El programa combina apoyo financiero, capacitación y garantías, para asegurar que las emprendedoras puedan aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento y consolidación de sus negocios.

Invitación de Projal para Intermediarios Financieros

La Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (Projal) invita a intermediarios financieros no bancarios a participar en su esquema de Línea de Fondeo, destinado a otorgar créditos a PyMES del estado. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 29 de agosto. Los interesados pueden consultar bases, requisitos y procedimientos en el portal oficial: projal.jalisco.gob.mx/financiamiento, donde se detalla toda la información para participar en esta convocatoria.

CT