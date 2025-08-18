Semana agitada…

Dicen que este martes el gobernador Pablo Lemus aterriza en la Ciudad de México con la agenda movida. Primero, va con Édgar Amador, en Hacienda, para ver si ahora sí le dan luz verde a la aduana para el Centro Logístico en Acatlán de Juárez -o puerto seco, que suena igual de glamuroso-. Después, tocará la puerta de Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para gestionar las famosas gasas que conecten al Centro Logístico con la Autopista a Manzanillo, porque al parecer las carreteras no se construyen solas.

Y ojo, que no todo es burocracia: aseguran que Lemus aprovechará la vuelta para codearse con otros políticos. Porque en la capital, además de trámites, también se hace networking con cafecito.

***

Cuentan que en Morena nadie se mueve sin “la bendición” de arriba, y este fin de semana la suerte le sonrió a Laura Imelda Pérez Segura, quien fue electa presidenta seccional en San Pedro Tlaquepaque.

Con un proceso que supuestamente busca “acercar al partido con la gente”, Laura Imelda ahora tendrá la tarea titánica de organizar desde la tiendita de la esquina hasta las sobremesas familiares.

De secretario quedó Felipe Vega Lara, encargado oficial de las actas y de aguantar las selfies.

Morena presume democracia, pero más bien parece casting para la telenovela.

***

Resulta que Zapopan y Guadalajara andan muy creativos y evalúan cambiar la ruta de la Romería de este año. Detalle menor: ¡Nadie le avisó al cardenal Francisco Robles Ortega! El purpurado se enteró, como cualquier mortal, leyendo los medios de comunicación.

Curioso, porque ninguno de esos fervorosos devotos fue a tocarle la puerta al cardenal para pedir el cambio. Aquí la pregunta de catecismo básico: ¿No que la Romería es, principalmente, un evento de la Arquidiócesis de Guadalajara? Parece que ahora los municipios quieren organizar procesiones como si fueran kermés de barrio… sin cura y sin permiso.