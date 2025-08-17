Este domingo 17 de agosto, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con probabilidad de lluvia acompañada de actividad eléctrica. Durante la mañana se estima que la temperatura ronde los 27° C. La temperatura máxima podría alcanzar los 30°.

En su informe diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que en Jalisco se presenten lluvias puntuales muy fuertes con caída de granizo en algunas zonas por una vaguada en altura en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y Golfo de México. Las lluvias pronosticadas estarán acompañadas de actividad eléctrica. Además, pronostica que para la entidad el ambiente sea fresco a templado durante la mañana, y frío en las zonas altas.

El sitio especializado Meteored prevé para Guadalajara una combinación de Sol y nubes durante la mayor parte del día, con probabilidad de una tormenta ya entrada la noche.

Probabilidad de lluvia para Guadalajara esta semana

De acuerdo con Meteored, esta es la probabilidad de lluvia para Guadalajara en la semana del 17 al 23 de agosto:

Domingo 17 de agosto: 40%

Lunes 18 de agosto: -

Martes 19 de agosto: -

Miércoles 20 de agosto: 70%

Jueves 21 de agosto: 90%

Viernes 22 de agosto: 90%

Sábado 23 de agosto: 90%

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 17 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (suroeste y noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Durango (noreste), Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte), Michoacán (suroeste), Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (centro y sur).

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 17 de agosto de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento para hoy 17 de agosto de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Campeche; con posibles tolvaneras: Baja California.

