La Fiscalía del Estado informó que continúan las investigaciones en el municipio de Lagos de Moreno para localizar a cinco jóvenes que se encuentran desaparecidos desde la noche del viernes. El coordinador de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, anticipó que, tras una revisión de las cámaras de seguridad del sistema C5 municipal, así como del recinto ferial a donde acudieron, no se aprecia, de momento, que hubiesen sido víctimas de un acto de violencia.

Los desaparecidos fueron identificados como Roberto Olmeda Cuéllar; Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández. Los muchachos, cuyas edades rondan los 20 y 21 años, acudieron el viernes por la noche a una feria y desde entonces se desconoce su paradero. Tripulaban un coche Volkswagen Jetta en color café.

“Los muchachos parece que se encontraban en una feria del municipio de Lagos de Moreno. Ellos quedaron de verse con un amigo en otro punto; pero el amigo cuando pierde contacto con ellos es cuando avisa a la familia. En ese momento la familia genera un reporte al 911, también a la policía municipal quienes activan su grupo de búsqueda de manera inmediata”, expresó el coordinador de Seguridad sobre la desaparición de los muchachos.

El funcionario aseguró que desde la recepción de la denuncia en las oficinas regionales de la Fiscalía, las autoridades iniciaron los trabajos de localización donde incluso colaboran autoridades federales como el Ejército y la Guardia Nacional.

Aseguró que además de las entrevistas a familiares y amigos, se revisaron las cámaras de seguridad en Lagos de Moreno sin que se aprecie en alguna de las grabaciones que los cinco amigos hayan sido víctimas de un acto violento.

“De momento no se presume que haya sido parte de un hecho de violencia. Es una inlocalización. No hay un hecho de violencia de por medio, al menos no confirmado al momento con los registros y testimonios recabados por parte de la Fiscalía”, agregó Sánchez Beruben.

La Comisión de Búsqueda publicó las fichas de búsqueda de tres de los cinco jóvenes: Diego Alberto Lara Santoyo; Roberto Carlos Olmedo Cuéllar y Jaime Adolfo Martínez Miranda.

