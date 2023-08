Elementos de la Fiscalía del Estado realizan operativos en el municipio de Lagos de Moreno para localizar a cinco jóvenes desaparecidos desde el viernes por la noche. Familiares y amigos de las víctimas realizaron una manifestación la mañana de este domingo para exigir su localización y eligieron para protestar el medio tiempo del partido de la Copa Jalisco entre Lagos de Moreno y Teocaltiche.

Debido a que esta copa se encuentra en semifinales, estaba presente el alcalde Tecutli Gómez, quien afirmó que el municipio trabaja con el gobierno del Estado para encontrar a los cinco amigos y revisan las cámaras de seguridad del municipio para seguir sus movimientos.

Los desaparecidos fueron identificados como Roberto Olmeda Cuéllar; Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, cuyas edades oscilan entre los 20 y 21 años, quienes fueron vistos por última vez la noche del viernes cuando viajaban en un Volkswagen Jetta en color café con placas JTJ-8638. Se informó que los jóvenes acudirían a una feria en Lagos de Moreno, pero desde entonces no se sabe nada de ellos.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) emitió una publicación a través de sus redes sociales donde afirma que el caso es investigado y se realizan operativos. Sin embargo, sólo se ha publicado la ficha de búsqueda de uno de ellos, Jaime Adolfo Martínez Miranda.

Los familiares que se manifestaron la mañana de este domingo acusaron desinterés de las autoridades para hallar a los jóvenes. El padre de uno de los jóvenes mencionó que en la comunidad de San Miguel se localizó una mancha de sangre que podría estar relacionada a la desaparición, pero la autoridad no le dio seguimiento a la evidencia.

“Se pidió que buscaran por los celulares, por ser iPhone. Pero dijeron que no, que del (viernes) 11 para abajo no se pueden rastrear. De hecho tuvimos que llevar al compañero, a una persona, para que nos ayudaran a buscarlo. Es completamente ilógico que una dependencia de ese tamaño no tenga una persona que pueda hacer eso”, criticó el padre de uno de los muchachos.

Es la segunda desaparición colectiva en la Región Altos en menos de un mes. Entre el 27 y 28 de julio, cuatro mujeres desaparecieron en el municipio de Encarnación de Díaz, municipio contiguo a Lagos de Moreno. Las víctimas son las hermanas Adriana, Rosa Olivia y Marisela de apellidos Saucedo Zermeño, así como Beatriz Hernández Martínez, pareja de Rosa Olivia.

