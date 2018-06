Depuración y planeación, las claves para hallar a desaparecidos

Javier Ávila Navarro, el nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, inicia su estrategia para localizar a los ausentes con dos grupos de trabajo, los que establece el Artículo 53 de la Ley General de Desaparición y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Sostiene que mientras un grupo se enfocará en el diagnóstico del fenómeno para “darle rostro” y atenderlo con inteligencia, el otro estará especializado en las tareas de búsqueda. “Tendrá que estar 24 horas de guardia; serán rastreadores que tendrán que buscar, caminar... Tendrán un reto mayúsculo. Todos serán gente especializada a quienes habrá que formarles el perfil”. Pero todo trabajo, afirma, estará coordinado con el Sistema Nacional de Búsqueda.

- De los más de tres mil desaparecidos en la Entidad, ¿cuáles serían los primeros en buscar?

Es un fenómeno que no cesa, no respeta tiempo. Si ahorita desaparece una persona y (su familia) llega a la Comisión de Búsqueda a hacer su reporte o denuncia, habrá que atenderla. Será donde empezaremos: por la próxima desaparición que ocurra. Otra línea será trabajar en el enorme rezago que tendrá que ver con el histórico que tiene la Fiscalía, porque no había otra Entidad que se encargara de la búsqueda. Ver cuáles (casos) están duplicados, cuáles ya aparecieron y empezar a buscar. Unas líneas son los “tiros de precisión” donde resolviendo un caso resuelves otros 30. Todos los casos son urgentes; sin embargo en la planeación estratégica el análisis de contexto lo vuelve no más importante ni más urgente... pero sí más útil. Esa podría ser una opción. Se va a buscar a todos los desaparecidos hasta el límite de los recursos.

- ¿A qué se refieren los procesos diferenciados de búsqueda? ¿Los protocolos como Alerta Amber o Alba serían modificados o fortalecidos?

La Comisión revisará y, en su caso, reformulará el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) elaborado en 2015, y en el cual participamos, y el Protocolo Homologado de Investigación (PHI), los cuales deben ser adecuados a la ley que se elaboró después. Los protocolos sí deben ser diferenciados y persiguen fines distintos por lo que habrá que aprovechar la reunión que se llevará a cabo este mes con el Sistema Nacional de Búsqueda para que tenga a bien analizar, reformular o dejar igual los protocolos. Aunque lo más seguro es que sean reformulados porque hay un nuevo sistema de administración. Desde luego hay que atender las lógicas de cada Estado, cada región. Nosotros contribuiremos porque no es lo mismo hacer una búsqueda en una fosa o un pozo. Puedes necesitar a un geólogo, un georadar o un antropólogo físico; los procedimientos son distintos.

- De los más de tres mil desaparecidos, ¿tienen algún análisis de cuántos podrían ser encontrados o cuáles serían los más complicados de localizar?

Contestar esa pregunta es difícil, aunque sí podremos saberlo. Es más complicado en el histórico porque hay cosas que se tenían que hacer en su momento y que, si no se hicieron, ya no se van a poder hacer. Lo que sí puedo decirles es que, lo que demuestra la experiencia internacional, es que hay mayores posibilidades de que una persona desaparecida regrese a su casa entre más pronta sea la respuesta. Este grupo especializado de búsqueda tendrá que tener una respuesta inmediata.

- ¿Considera que se ha dado un buen manejo a los cuerpos que continúan en Ciencias Forenses sin ser identificados?

Creo que no. Creo que el fenómeno de desaparición ha rebasado las capacidades de servicios periciales y forenses de todo el país, pero también creo que sí se están tomando cartas en el asunto. La ley es un avance, el sistema es un avance y habrá que ver ahora qué es lo que ocurre.