Denuncian falta de riego en áreas verdes de Parque Alcalde

Luego de que el Parque Alcalde suspendiera actividades al público como medida para evitar la propagación del COVID-19, un vecino de la zona denuncia que en más de un mes las áreas verdes no han sido regados y los patos sufren falta de alimento.

El Parque Alcalde cerró sus puertas desde el 17 de marzo y en una lona colocada al ingreso se puede leer que pese al cierre, “el personal de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) continuará trabajando a puerta cerrada con el objetivo de dar mantenimiento al área y cuidando la fauna”.

El denunciante agrega que ni una sola vez ha visto que se riegue las áreas verdes del parque, por lo que ve algunas consecuencias, “los tabachines que colocaron hace poco no están floreando cuando es fecha de que lo hagan, los pequeños árboles que fueron plantados en la zona donde colocan la pantalla de cine están olvidados, y los macetones y jardines están secos”.

Además comenta que en el caso de los patos, ha visto que de manera muy ocasional una camioneta ingresa y “un sujeto saca un costal de pan, lo cual para empezar es un error porque los patos deberían comer lechuga, granos o semillas, en fin, lo arroja a la fuente, pero como solo dos patos hacen inmersión los peces terminan por comerse el pan y los patos andan buscando alimento en los jardines”.

Este diario acudió para corroborar el hecho y confirmó que en el transcurso de la mañana los árboles no habían sido regados ni existía prueba de un riego constante, pues los aspersores estaban cerrados, no había mangueras a la vista y el estado de la tierra y los jardines era notablemente secos.

También se pudo corroborar que existen tres personas laborando que se dedican al mantenimiento físico de postes y atracciones del parque, y al encendido de la fuente.

El denunciante realizó en el mes de marzo un reporte a Parques y Jardines pero no le dieron seguimiento, durante la primera semana de abril reiteró su denuncia en la dependencia y le dijeron que “existe un reporte que cada tercer día se riega y se da de comer a los patos”, por lo que insistió en que no era cierto pero luego de que no le dieron seguimiento desistió de seguir reportando.

Respecto al hecho, se buscó la versión de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos pero al cierre de esta edición no dio respuesta.

