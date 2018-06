Delgadillo escucha propuestas de la AMIC para evitar inundaciones

Las inundaciones ocurridas en la Zona Metropolitana de Guadalajara son consecuencia de construcciones desordenadas, permisividad en las licencias y desarrollos inmobiliarios en zonas donde no se garantizan los servicios básicos, aseguraron expertos de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC).

Los gobiernos metropolitanos de Guadalajara deben tomar en serio el problema de inundaciones pues además de que el patrimonio de sus habitantes se ve comprometido, son vidas las que están en riesgo. Por eso, esta mañana la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Delgadillo, se reunió con expertos para contrastar posibles soluciones a este tema.

“He hablado en trabajar en lo que no se ve porque de manera urgente hace falta que se limpie, que se hagan drenajes o nuevos colectores porque el que está por ejemplo, en Plutarco Elías Calles, ya vimos que no es suficiente”, dijo.

En el evento, un ingeniero comentó que las construcciones que se aprueben deben tener continuidad y prevalecer el bien común más allá de solamente el negocio.

“La Ciudad está creciendo de una manera desordenada, somos muy cortoplacistas y lo vemos todo como negocio, hago un fraccionamiento en donde no debemos de hacerlo y ya después metemos los servicios, después veo cómo pavimento las calles, después veo los suministros de agua. Lo que le hace falta al Gobierno de Guadalajara, siendo la segunda ciudad más importante de México son planes a largo plazo”, comentó un arquitecto.

Una de las propuestas por parte de los expertos fue el contemplar la construcción de pozos de absorción en las viviendas para captar el agua de lluvia y buscar incentivos de reducción en el pago de impuestos municipales para favorecer este tipo de opciones que hagan más eficientes el uso de recursos naturales.

JA