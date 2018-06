¿Dos patrullas por colonia? No alcanzan los policías, ni el presupuesto

PROPUESTA

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Guadalajara, Claudia Delgadillo, prometió la presencia de dos patrullas por colonia como parte de su propuesta de seguridad.

"(Vamos a destinar) dos patrullas por colonia en la ciudad, para que no te sientas inseguro, no más asaltos en patrimonio, que toda la ciudadanía pueda salir libre y seguir conviviendo".

“(Vamos a destinar) dos patrullas por colonia en la ciudad, para que no te sientas inseguro, no más asaltos en patrimonio, que toda la ciudadanía pueda salir libre y seguir conviviendo”, señaló durante un debate organizado por una televisora local.

Sin embargo, es extremadamente difícil implementar esta propuesta pues no hay suficientes policías, ni presupuesto.

CONTEXTO

De acuerdo con la nómina disponible en Transparencia, actualmente el municipio de Guadalajara cuenta con un total de dos mil 489 policías para cuidar a los tapatíos. Cuentan con 348 patrullas que todos los días recorren las calles de la ciudad, según información dada a conocer por la administración en 2016.

La nómina de los agentes tuvo un cargo al erario en 2017 de 575 millones 59 mil 118 pesos, contando aguinaldos, otras prestaciones y ajustes salariales. Además, en 2016 se destinaron 52 millones 454 mil 832 pesos para la adquisición de 100 nuevas patrullas.

Desde enero de este año se homologó el salario de los elementos tapatíos para fijar su sueldo base en 17 mil 100 pesos.

VIABILIDAD

La propuesta de Delgadillo, que no menciona plazos, plantea dos patrullas por cada una de las 589 colonias de Guadalajara. Es decir, se contaría con un total de mil 178 vehículos de concretarse. Para ello se necesitan adquirir 830 unidades nuevas.

Si se toma como base la última inversión destinada para adquirir vehículos de vigilancia, se requieren al menos 435 millones 375 mil 105 pesos.

De asegurar el recurso financiero, se necesita contratar más policías, pues por reglamento deben circular dos elementos por cada patrulla. Según la nómina de la primera quincena de mayo, la ciudad cuenta con un total de dos mil 289 elementos en servicio.

Es decir, que si se adquirieran los vehículos en este momento, se tendrían que asignar a dos mil 356 policías para tripularlos, sobrando 133 para realizar otras labores, como cuidar edificios públicos o desempeñarse como escoltas de funcionarios.

Sin embargo, esa cifra sólo es suficiente para cubrir un turno. De acuerdo con el Reglamento Interno de la Comisaría, existen turnos de ocho y de 12 horas para cubrir, cada día se rolan o programan según las necesidades del servicio o de la seguridad en el municipio.

De manera que para cubrir las 24 horas del día con dos patrullas por colonia y dos policías por vehículo, se necesitan siete mil 68 elementos. Dado el número actual de policías, se requiere la contratación de cuatro mil 579 más.

Para ello habría que destinar alrededor de mil 601 millones 647 mil 137 pesos anuales, solamente a la nómina de los policías (tomando como base lo destinado en 2017).

PERTINENCIA

Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, en la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que el tema de seguridad no es sólo una cuestión de matemáticas, sino que es algo social que requiere de un diagnóstico serio y objetivo de las necesidades de cada colonia.

“Habrá algunas que no ocupen dos patrullas, sino hasta seis y habrá otras que necesiten sólo una por el índice delictivo. Esos resultados se pueden obtener haciendo un diagnóstico serio y científico. No es sólo llegar y decir: dos por colonia, y ya”.

Señaló, además, que se debe tomar en cuenta la infraestructura de cada colonia. Puso como ejemplo algunos municipios rurales que reciben automóviles para caminos de terracería cuando necesitan vehículos con otras características.

“Cada colonia necesita de una atención especializada y un estudio detallado de qué es lo requiere. No es lo mismo Colinas de San Javier a Santa Cecilia en cuanto al número de habitantes hasta en el punto de vista delictivo”.

Consideró que no se ha avanzado en materia de seguridad porque hay muchas “ocurrencias” que no tienen un soporte científico y son proyectos que no son elaborados por expertos.

“Los diagnósticos los hacen los políticos y lo que es peor: son capaces de meterse como mandos policiacos cuando no tienen experiencia alguna en la materia”.