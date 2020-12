Defiende Cámara de Comercio integridad de Enrique Ramos

La Cámara de Comercio de Guadalajara calificó de inaceptables los señalamientos en contra del exsecretario de Turismo, Enrique Ramos Flores, quien fallecido el año pasado y quien fue señalado por la Auditoría Superior del Estado de irregularidades en la cuenta pública 2017 de las Fiestas de Octubre cuando fue presidente del Patronato.

“Conocedores de la cuidada, pulcra, íntegra y ética trayectoria como empresario y funcionario público del Lic. Enrique Ramos Flores, ex secretario de Turismo, nos extrañan y sorprenden los señalamientos que se le han hecho desde la Auditoria Superior del Estado, por los que se le acusa y culpa de irregularidades en la cuenta pública 2017, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Junta de Gobierno del Patronato de Fiestas de Octubre”, dijo.

En un comunicado el organismo empresarial lamentó que se haya señalado y más aún al estar imposibilitado para poder responder, aclarar y defender su honorabilidad ante dichas acusaciones, debido a que, desafortunadamente, falleció en 2019.

“El daño a las finanzas públicas encontrado en cualquier organismo de carácter gubernamental debe atenderse, seguirse y, en su caso, castigarse y resarcirse el daño. No obstante, culpar a personas fallecidas que no pueden defenderse, sin presentar pruebas o hechos contundentes, no es la forma en la que avanzaremos en la lucha contra la corrupción en nuestro estado. Por lo que aun cuando por la desafortunada condición del Lic. Ramos la acusación y sanción resulten improcedentes de facto, le pedimos a la Auditoria Superior del Estado clarificar, y en su caso, rectificar dicha acusación para una persona de su calidad moral.

