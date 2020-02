De ser requerido en la audiencia de Maleck, sí asistiré: director de Reinserción

El director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, José Antonio Pérez Juárez, aseguró que en caso de que se le sea citado para declarar en la audiencia de enjuiciamiento del futbolista Joao Maleck, sí asistirá.

“Soy abogado también y mi obligación es acudir y comparecer ante todo requerimiento formal de una autoridad judicial, si fuera ese el caso, por supuesto que atendería dicha disposición”, expresó Pérez Juárez.

En cuanto al título bajo el cual se presentaría, el director explicó que lo hará justamente en su papel como director, pues esa es la figura que él representa y no hay manera de separarse del cargo para el cual fue nombrado.

“A mí se me cuestiona, interroga respecto a la responsabilidad que tengo, que es la de prevención y reinserción social lo hago en esa calidad de director general, pero es evidente que contrario a lo que han sostenido algunos políticos, no hay separación porque somos funcionarios las 24 horas los que estamos inmersos en responsabilidades de seguridad”, dijo.

Lo anterior, dijo, será realizado con la finalidad de “ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace”, pues para él, en la materia de política pública penitenciaria que dirige, una política conciliatoria y de justicia restaurativa debe tener como principio el demandar y otorgar una segunda oportunidad, según dijo.

“En esta área de prisiones, hay que reconciliar a la sociedad con las personas que transgreden la ley, que equivocan en el delito (...) yo no soy juzgador, yo no estoy a favor de nadie porque no tengo motivaciones para inclinarme hacia un lado o a otro. Nadie puede resarcir el dolor de estas personas y sé que la posición de los ofendidos es de dolor y sentimiento y hasta de rencor, pero no solo me merecen respeto, y yo me manifiesto en lo general, no sobre de una persona, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad”, finalizó Pérez Juárez.

GC