Madre de Joao Maleck pide no prejuzgar a su hijo

El accidente en el que participó el futbolista Joao Maleck, donde murió una pareja de recién casados, ha marcado a toda su familia, reconoció su madre, Diana Robles, quien lamentó que la amplia divulgación del caso los ha estigmatizado.

“Ya lo condenó la gente, tiene familia, tiene hermanos que han sufrido, por favor les pido de la manera más atenta a que se esperen a que llegue el juicio, a que tengan el acceso a las pruebas y entonces ahí sí ya publiquen lo que quieran”.

La mujer aseguró que estos siete meses que han pasado tras el hecho, ocurrido el 23 de julio de 2019, han sido los más difíciles, pesados y desgastantes de su vida, así como de sus hijos.

“Yo creo que el único que decide y el único que ha decidido desde el primer momento del accidente ha sido Dios”

Reiteró el sentir de su hijo, quien dentro de prisión y a sus 20 años siente la desesperación por la incertidumbre de su futuro y por los señalamientos pese a que aún no se le juzga.

“Esto es un aprendizaje para él, él me lo ha dicho y me lo ha externado y así lo vemos, como una desgracia. Él me ha dicho no en una ocasión, muchas veces, que antes de que le ocurriera este desafortunado accidente y la muerte de dos personas, él hubiera preferido que fuera él”.

Robles consideró injusto que haya quienes señalan que este hecho, que ha mantenido a su hijo ya siete meses en prisión preventiva, sea calificado de “impune”.

Este jueves los representantes legales de la familia de María Fernanda, la joven que falleció junto con su marido Alejandro, solicitaron diferir la audiencia intermedia, donde se desahogarían las pruebas y testimonios de ellos y de la defensa. El argumento fue para acordar en directo entre las partes qué presentarán y qué no a fin de no alargar su presencia ante el juez, pues son unas 50 pruebas.

