Darán 40 MDP para arranque de Sistema Anticorrupción

La estructura administrativa de la nueva Fiscalía Anticorrupción y el secretariado técnico del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ) nacerán con un fondo de 40 millones de pesos y al menos cinco nuevas plazas, adelantó Héctor Pérez Partida, titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).

Adelantó que estos rubros están incluidos en el proyecto de presupuesto estatal 2018, que se presentará hoy ante el Congreso.

“No sabemos si 40 millones es poco o mucho, es para el arranque y hay plazas que se van a reubicar. Es un cálculo de arranque como lo hicimos con la implementación del nuevo sistema de justicia penal”, subrayó el secretario.

Pérez Partida señaló que quedará abierta la posibilidad de que el fondo aumente dependiendo de las necesidades que se presenten. El funcionario estatal puntualizó que al presupuesto total del SAEJ se sumará el gasto asignado a la Auditoría Superior del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Respecto a la Fiscalía General adelantó que se considera un gasto de 10 mil millones de pesos y no se contempla la desincorporación de la Secretaría de Seguridad.

Hasta 2019 reforma a súper Fiscalía

La reforma para desmontar a la Fiscalía General del Estado y regresar a la Secretaría de Seguridad Pública se aplazará hasta 2019, si la próxima administración estatal así lo define, afirmó el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara.

Sostuvo que hacer cambios en este momento podría desarticular el trabajo que realizan en el combate a la inseguridad. López Lara negó que con la decisión de aplazar los cambios a la Fiscalía General se comprometa la independencia del fiscal Anticorrupción.

“Siempre que hay cambios la delincuencia organizada aprovecha esas vertientes mientras se acomodan, lo vemos al inicio de las administraciones. Lo que no queremos es que se nos trastoquen temas que ya vamos muy bien armonizados y tener que volver a iniciar otra vez de cero”, comentó el secretario.

Sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva, Ismael del Toro Castro, reiteró que el Gobierno estatal no presentó la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para reformar a la Fiscalía General del Estado, sostuvo que el Congreso se concentrará en concluir el proceso del Sistema Anticorrupción en el plazo marcado del 14 de diciembre y posteriormente se revisarían los cambios a la Fiscalía General. El legislador aseveró que los cambios a la Fiscalía General no forman parte directamente del esquema anticorrupción, aunque sí es complementario.

Aprueban autonomía

El pleno del Congreso aprobó ayer las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía para incluir el funcionamiento del área especializada en combate a la corrupción, para darle de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Además se detalla el proceso para nombrar al fiscal anticorrupción. Estas modificaciones son necesarias para que el Comité de Participación pueda intervenir en el proceso de nombramiento de fiscal anticorrupción.

Comité de Participación Social de la SAEJ Jorge Alberto Alatorre Flores Elegido como presidente del Comité de Participación Social, tendrá el cargo por un año y presidirá el Comité Coordinador del SAEJ. Es politólogo, máster en Administración Pública y Ciencia Política y profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara adscrito al Departamento de Políticas Públicas. Sus líneas de investigación son: rendición de cuentas, transparencia, corrupción, diseño institucional, comunicación política y conducta electoral. Es director de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Freddy Mariñez Navarro Fue electo para el Comité para un periodo de dos años. Es profesor-Investigador y Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación son Políticas Públicas, Gobierno Abierto, Transparencia Proactiva, Participación Ciudadana Colaborativa y Gestión Pública. Lucía Almaraz Cázares Estará en el Comité de Participación social por tres años. Es abogada con Maestría en Administración de Justicia y de Seguridad Pública por la UdeG y doctora en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Es asesora en Proyectos Especiales y Transparencia de la Fiscalía de Reinserción Social; además es coordinadora de Inteligencia y Comunicaciones para la seguridad de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Está certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal y es catedrática de licenciatura y maestría de la Universidad del Valle de Atemajac, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México. Annel Alejandra Vázquez Anderson Electa para un periodo de cuatro años. Es politóloga y cuenta con doctorado en Ciencias Sociales por la UdeG. Además es profesora-investigadora de dicha universidad. Fue miembro del Colegio Departamental de Estudios Políticos y Gobierno. Es coordinadora del Observatorio Académico de Políticas Públicas del Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno. Sus áreas de especialidad son: democracia, comunicación política y políticas públicas. José de Jesús Ibarra Cárdenas Elegido para ser parte del Comité por un periodo de cinco años. Es profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, con doctorado en Derecho Público y Método Jurídico por parte de la Universidad de Alicante, España. Es especialista en argumentación jurídica. De igual manera ha sido director de Enlace con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Empresarios exigen garantizar Sistema Anticorrupción antes de las elecciones

Los líderes empresariales de Jalisco exigieron ayer garantizar que el Sistema Anticorrupción estatal esté listo antes de las elecciones de 2018.

El titular de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Fernando Topete, afirmó que la prioridad de los cinco miembros del Comité de Participación Social, que tomarán protesta hoy, debe ser cumplir con los plazos establecidos para nombrar al auditor, al fiscal anticorrupción y a los magistrados.

De acuerdo con la agenda del Congreso local, las convocatorias se lanzarán este día. Los diputados tienen hasta el 14 de diciembre para elegir a las personas que ocuparán estos puestos.

“Esos tienen que salir a como dé lugar, si no daríamos un paso para atrás. El año que entra es muy electoral. Sería muy sano que al menos esos puestos ya estuvieran definidos a la brevedad para que arranquen el primero de enero”, destacó Topete.

Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, Mauro Garza, la elección más urgente para este grupo es la del auditor.

“Los tiempos del auditor sí tienen que ir con año calendario. La designación y la primera terna que tiene que proponer es la del auditor”.

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

No se tomarán decisiones improvisadas

La revisión de perfiles para emitir opiniones técnicas en el nombramiento de auditor, fiscal anticorrupción y magistrados requiere de tiempo y no se tomarán decisiones improvisadas, aseguró Jorge Alberto Alatorre Flores, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.



Precisó que hasta que no se reúna con el resto de los integrantes del comité, para discutir el tema, no puede definir si solicitarán ampliación de plazos para las designaciones.

“Una vez que pueda platicar con mis compañeros del comité, quiero escuchar sus opiniones antes de poder decir que pediríamos o no al Congreso”, señaló el titular del comité.

Alatorre Flores agregó que llegan con el compromiso de hacer un buen trabajo y mantener su prestigio. Sostuvo que el tema presupuestal y la indefinición de sus salarios no les preocupa.

El académico Alfonso Hernández Valdez, integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, sostuvo que establecer los elementos técnicos que utilizarán para la valoración de perfiles y definir criterios de selección son los primeros retos que enfrentará el Comité de Participación Social del SAEJ.

Respecto a la premura de los tiempos, el especialista argumentó que deben ser los integrantes del comité quienes definan si el plazo de mes y medio para que se aprueben los nombramientos es suficiente o se requiere ampliar plazos.

Tomarán en cuenta a la ciudadanía

Antes de ser elegidos como miembros del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción estatal, Jorge Alatorre, Freddy Mariñez Navarro, Lucía Almaraz Cázares, Annel Alejandra Vázquez Anderson y José de Jesús Ibarra Cárdenas destacaron que la vinculación con asociaciones ciudadanas será clave para llevar a cabo su tarea.

Sin embargo, resaltaron algunas propuestas durante las entrevistas que les realizaron los integrantes de la Comisión de Selección. Por ejemplo, el ahora presidente del comité, Jorge Alatorre, acentuó que el organismo tendrá la función esencial de vigilar y llamar a estos grupos de la sociedad civil para que atestigüen la transparencia de los procesos que se realicen y que se posterguen.

Jesús Ibarra, quien fue nombrado por cinco años, dijo que el reto en el corto plazo es ofrecer herramientas “cada vez más potentes” a las personas para que se avance en la detección de hechos de corrupción.

Por otra parte, Lucía Alcaraz, quien permanecerá tres años en el puesto, acentuó que tendrán que elaborar un plan de trabajo que vincule a los ciudadanos, de modo que se puedan recoger sus propuestas y sus observaciones de fenómenos que no se alcancen a visualizar.

Gobernador mantiene promesa

Aunque la reforma a la Fiscalía General se posponga, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que mantiene el compromiso de que la terna que proponga para fiscal general pasará por la opinión técnica del Comité de Participación Social.

“Me quiero comprometer a que junto con ellos (el comité de participación) conformaré la terna que propongamos para fiscal general del Estado, es un compromiso que hago públicamente lo dije y hoy lo ratifico” sostuvo Sandoval. El mandatario estatal llamó a no aplazar los tiempos de los nombramientos, dijo que hay profesionalismo y capacidad para que se cumpla con los plazos.