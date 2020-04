Dan de alta a primer paciente recuperado de COVID-19 en Puerto Vallarta

Luego de ocho días internado con cuidados intensivos, Emmanuel fue dado de alta del Hospital San Javier Marina de Grupo Médico Joya este lunes 20 de abril.

En la primer semana del mes de abril el paciente presentó síntomas como fiebre alta, pérdida de peso, ausencia de olores y sabores, además de síntomas respiratorios. Conforme se agravó, se mantuvo contacto con el hospital y una ambulancia especializada lo trasladó para internarlo en el Centro de Enfermedades Respiratorias (CER) del hospital.

A su ingreso ya presentaba dificultad respiratoria, disnea, persistía la fiebre y malestar general, según informó el nosocomio.

Su esposa, también enfermera, se mantiene aislada y monitoreada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Denominado como “Paciente 0”, por ser detectado, tratado y recuperado, en Puerto Vallarta, de Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda (SIRA), Emmanuel seguirá en monitoreo médico y en aislamiento con base en la cuarentena establecida por el gobierno.

“Es duro y desesperante, pero se puede salir de la enfermedad. Con muchos cuidados médicos y siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones, se puede. No pierdan la fe, no dejen de luchar y no dejen de creer en los doctores”, expresó Emmanuel a su salida.

