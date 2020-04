Analizan muerte materna por posible COVID-19

La Secretaría de Salud Jalisco estudia el caso del fallecimiento de una mujer que acababa de ser madre y presentó síntomas de COVID-19. Fernando Petersen, titular de la dependencia, informó que la defunción se registró la mañana de este lunes y explicó que se analizan las muestras para confirmar o descartar las causas del deceso.

“Es una paciente que llegó en su segunda gestación, que se atendió el día de ayer y en el triaje (valoración) se observó que tenía síntomas que podían ser compatibles (con coronavirus), por lo que se le atendió de esa manera. La paciente evolucionó en su parto y en el puerperio inmediato desgraciadamente tuvo un paro del cual no salió, el bebé está bien y es posible que se vaya hoy a casa. Se tomaron las muestras que están en el Laboratorio de Salud Pública y esperamos los resultados para confirmar si fue una muerte relacionada o no por COVID-19, por lo pronto no la tenemos como muerte por COVID-19 y esperamos los resultados”, expuso.

Añadió que la mujer tenía 20 años y fue atendida en la Maternidad Esperanza López Mateos de Guadalajara. A nivel nacional se han confirmado dos muertes maternas por coronavirus, ambos casos se registraron en la Ciudad de México.

