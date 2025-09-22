Tras el éxito de la primera jornada de la Vía RecreActiva nocturna en Guadalajara, celebrada el pasado sábado 20 de septiembre, autoridades del municipio confirmaron que habrá más ediciones de este evento, con el objetivo de ofrecer un espacio de recreación y deporte a los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esta vez bajo las estrellas.

Desde hace 21 años, la Vía RecreActiva transforma algunas de las vialidades más importantes de la metrópoli en espacios de encuentro para las familias tapatías, promoviendo la salud física y mental al transitar espacios abiertos, diseñados inicialmente para los automóviles.

Además de la convivencia comunitaria, con la apropiación de las calles, la vía fomenta la sostenibilidad ambiental al hacer uso de medios de transporte no motorizados.

A continuación te decimos lo que debes saber para ser parte de este evento.

¿Cuándo será la próxima Vía RecreActiva nocturna?

En un mensaje emitido mientras transitaba en la vía dominical, la alcaldesa de Guadalajara, Vero Delgadillo, indicó que la próxima Vía RecreActiva nocturna se llevará a cabo en noviembre:

"Quiero compartirles que a partir del primer sábado de noviembre, cada mes vamos a tener una jornada de Vía RecreActiva nocturna, para que podamos compartir y hacer comunidad en el espacio público y habitarlo en la noche".

En su primera edición, la Vía RecreActiva nocturna contó con la asistencia de 90 mil personas, quienes en bicicleta, en patines, corriendo e incluso caminando en compañía de sus mascotas, transitaron la avenida Juárez-Vallarta, desde la avenida Federalismo hasta los Arcos.

En esa ocasión, con el objetivo de facilitar los traslados, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) permitió a los usuarios abordar las Líneas 1 y 2 de MiTren con bicicletas, en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

¿Qué considerar para asistir a la Vía RecreActiva nocturna?

Uso de reflectantes

Si asiste en compañía de mascotas, llevarlos con correa

Si asistes con infantes, procurar más cuidado

Prohibido el consumo de sustancias nocivas

Uso de casco

Uso de luces delanteras y traseras

Está prohibido el uso de vehículos eléctricos de cualquier tipo (bicicletas, patines, etc)

