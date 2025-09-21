Las Fiestas de Octubre es una celebración anual que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes en la tradición tapatía, marcando a generaciones a través de sus atracciones, sus juegos y sus espectáculos.

Este evento posee una gran relevancia en el estado, pues no solo promueve la cultura y la tradición jalisciense, además impulsa la economía local y la convivencia familiar.

De este modo, las Fiestas de Octubre se han consolidado como una de las ferias más emblemáticas del occidente mexicano. La edición del 2025 está a tan solo un par de semanas de distancia, por ello, aquí te traemos la información que debes conocer.

¿Cuándo inician las Fiestas de Octubre 2025?

De acuerdo con las autoridades, las Fiestas de Octubre 2025 darán inicio el próximo viernes 3 de octubre, y concluirán el 4 de noviembre.

Como siempre, entre las principales atracciones de la feria se encuentran el pabellón gastronómico, las áreas comerciales y los juegos mecánicos. Además, este año, de cara al Mundial del 2026, del que la ciudad será sede, se instalará en el Auditorio Benito Juárez el Pabellón Mundialista, un espacio para preparar el ambiente rumbo a este evento deportivo.

En la presentación oficial de la edición de este año de las Fiestas de Octubre, autoridades zapopanas detallaron que el pabellón ofrecerá un recorrido interactivo de 35 a 40 minutos, que incluirá un museo con material histórico de los mundiales de 1970 y 1986.

También destacan las presentaciones musicales de reconocidos artistas tanto en el Palenque como en el Foro Principal. En la lista de artistas figuran nombres como Zoé, Morat, Belinda, La Arrolladora Banda el Limón, entre otros. Cabe señalar que 55% de los asientos en el Foro Principal serán de acceso gratuito, únicamente con la compra del boleto de entrada.

Durante la presentación de la feria, celebrada en el mes de agosto, los organizadores indicaron que el costo de los boletos tendrán un ajuste, por lo que el acceso general costará 60. Se mantienen precios preferenciales para niñas y niños de 3 a 12 años de edad (30 pesos) y para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad (30 pesos).

