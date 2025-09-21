Isaac del Toro hace historia en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a hacer historia este domingo al conquistar el quinto lugar en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025.

Con su impresionante actuación de este domingo, el joven pedalista, originario de Ensenada, Baja California, firmó la mejor actuación de México en esta disciplina, y una de las más destacadas para un latinoamericano en la historia reciente del certamen.

Vestido con los colores de México, Del Toro cruzó la meta con un tiempo de 52:26.81.

Del Toro, quien viene acumulando éxitos tras unos días muy destacados en Italia —donde se adjudicó el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana, la Coppa Sabatini y el Trofeo Matteotti—, mostró en África su gran momento al luchar hasta el final por el podio.

Con una marca de 16 victorias en la temporada, el mexicano únicamente quedó por detrás de Remco Evenepoel (Bélgica), Jay Vine (Australia), Ilan van Wilder (Bélgica) y Tadej Poga?ar (Eslovenia).

El integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG volverá a la actividad el próximo domingo 28 de septiembre, para afrontar la carrera en ruta élite varonil, misma que consta de 267.5 km, y en la que espera seguir escribiendo historia.

