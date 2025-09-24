El día de hoy, miércoles 24 de septiembre, de acuerdo a información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), las lluvias se intensifican en el país debido a que por el lado del Pacífico la combinación de la dinámica del huracán “Narda”.

Asimismo “Narda” propiciará lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste); y puntuales muy fuertes en Michoacán y Colima, así como rachas de viento y oleaje elevado en el occidente mexicano.

Por otro lado, en el estado de Jalisco se pronostican chubascos por la noche, que se presentarían hacia el sur y occidente de la entidad.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no se descartan lluvias dispersas en el atardecer. En cuanto a las temperaturas de hoy, se mantendrán entre los 28 y 30 grados centígrados.

¿Cuál es la temperatura en Guadalajara, hoy, 24 de septiembre en la noche?

Según el pronóstico de Meteored, se esperan temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 27, acompañadas de cielos con intervalos de nubes y claros.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 24 de septiembre?

La probabilidad de lluvia en Guadalajara para este miércoles es reducida, aunque aumentará a partir de mañana jueves. Para esta noche, se estima una posibilidad del 35 porciento.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 27 grados centígrados Nubes y claros 20:00 25 grados centígrados Nubes y claros 21:00 24 grados centígrados Nubes y claros 22:00 23 grados centígrados Nubes y claros 23:00 22 grados centígrados Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

AS