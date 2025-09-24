Miércoles, 24 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Temperaturas ALTAS esta noche en GDL, pronóstico de hoy, 24 de septiembre

Para este miércoles 24 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico del clima, se prevé temperaturas altas hoy, 24 de septiembre en la noche. UNSPLASH/ R. Lopez/UNSPLASH/ G. Barquin

Según el pronóstico del clima, se prevé temperaturas altas hoy, 24 de septiembre en la noche. UNSPLASH/ R. Lopez/UNSPLASH/ G. Barquin

El día de hoy, miércoles 24  de septiembre, de acuerdo a información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), las lluvias se intensifican en el país debido a que por el lado del Pacífico la combinación de la dinámica del huracán “Narda”.

Asimismo  “Narda” propiciará lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste); y puntuales muy fuertes en Michoacán y Colima, así como rachas de viento y oleaje elevado en el occidente mexicano. 

Por otro lado, en el estado de Jalisco se pronostican chubascos por la noche, que se presentarían hacia el sur y occidente de la entidad.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no se descartan lluvias dispersas en el atardecer. En cuanto a las temperaturas de hoy, se mantendrán entre los 28 y 30 grados centígrados.

¿Cuál es la temperatura en Guadalajara, hoy, 24 de septiembre en la noche?

Según el pronóstico de Meteored, se esperan temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 27, acompañadas de cielos con intervalos de nubes y claros.

Lee también: ALERTA por lluvias fuertes durante miércoles y jueves en estos estados

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 24 de septiembre?

La probabilidad de lluvia en Guadalajara para este miércoles es reducida, aunque aumentará a partir de mañana jueves. Para esta noche, se estima una posibilidad del 35 porciento. 

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  27 grados centígrados Nubes y claros
20:00  25 grados centígrados Nubes y claros
21:00  24 grados centígrados Nubes y claros
22:00  23 grados centígrados Nubes y claros
23:00  22 grados centígrados Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

Te puede interesar: Quiénes son los hijos de Mauricio Fernández, fallecido exalcalde de San Pedro

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones