¿Cuáles son los problemas principales de López Mateos?

¿Cuáles son las causas del tráfico en la avenida López Mateos? Recientemente, un ejercicio dio a conocer información relevante al respecto.

Como parte del seguimiento a las propuestas que se plantearon en la primera mesa temática del corredor López Mateos, celebrada el pasado 22 de septiembre, se llevó a cabo el segundo ejercicio de participación entre especialistas, vecinos, colectivos, sector empresarial y autoridades a fin de encontrar una solución a la crisis de tráfico que se vive todos los días en la vialidad, en el cual se identificaron 20 causas del congestionamiento vehicular, mismas que serán incluidas en el informe que será presentado al gobernador Pablo Lemus con miras a contar con las soluciones al problema en el mes de noviembre, adelantó la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco.

¿Qué problemas tiene la vialidad?

Las 20 causas identificadas por vecinos, colectivos y el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara fueron:

Crecimiento de fraccionamientos y plazas comerciales. Permisividad en los usos de suelo, densidades y usos mixtos. Falta de aplicación de la normatividad. Falta de coordinación entre municipios y el Estado. Falta de planeación urbana. Crecimiento desordenado. Crecimiento improvisado. Especulación del suelo. Falta de visión sobre el desarrollo de la metrópoli. Falta de priorización de lo común sobre lo privado en autorización de la urbanización. Falta de conectividad en el tráfico local. Falta de política de vivienda en el polígono A y B de Guadalajara. Falta de uso del Macrolibramiento y Circuito Metropolitano. Contraposición entre agenda productiva y de ordenamiento territorial. Política de contención ante los derechos adquiridos. Falta de señalética para transporte de carga. Falta de uso de vías alternas y transporte público. Tipos de desarrollo de vivienda. Falta de un plan regional. Falta de políticas de desuso del auto.

El eje de esta segunda mesa de diálogo fue el ordenamiento territorial. La funcionaria destacó que más del 70% de las votaciones, alrededor de 900, en este ejercicio no habían participado en los Diálogos por la Movilidad Sustentable de López Mateos en 2022 y 2023.

Con estas mesas temáticas se proyecta presentar soluciones no sólo para la vialidad, sino con una visión de ciudad y regional, añadió, mientras que ya hay acciones concretas para aliviar el pesado congestionamiento vehicular, como la rehabilitación de Camino Real a Colima como vía alterna, el proyecto del Ayuntamiento de Tlajomulco de implementar transporte escolar y el operativo de contraflujo por parte de la Comisaría Vial.

