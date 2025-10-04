La fosa clandestina localizada en la colonia Arroyo Hondo, del municipio de Zapopan, sigue acumulando más bolsas con restos humanos encontrados.

El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco informó que, tras entrar a prospección y labores de búsqueda, extrajeron 3 bolsas más del predio.

Refirieron que hay restos humanos que tienen prendas, observando un patrón similar al caso de la fosa de las Agujas, en las inmediaciones del poblado de Nextipac, del mismo municipio.

El colectivo informó que no hay información aún sobre si los restos humanos tienen tatuajes o vestimenta, esto con el fin de identificarlos más rápido.

Esta fosa fue localizada la semana anterior por parte del colectivo de búsqueda y ya es intervenida por las autoridades estatales.

Se trataría de una nueva fosa clandestina encontrada en Jalisco: hasta el 31 de agosto, suman 41 fosas halladas en lo que va del año en el estado, la cifra más alta desde el año 2018, según datos de la Fiscalía de Jalisco.

