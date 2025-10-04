Turismo en Guadalajara, lugares ideales para visitar en octubre

Guadalajara es una de las ciudades más visitadas de México, y durante octubre se llena de actividades y rincones perfectos para quienes buscan vivir el ambiente de Halloween o de cara al Día de Muertos. Desde recorridos culturales hasta experiencias cargadas de misterio y tradición, la capital de Jalisco ofrece opciones para toda la familia y para aquellos que prefieren un toque más tenebroso.

Lugares de Guadalajara ideales para visitar en octubre

Uno de los lugares más visitados en esta temporada es el Panteón de Belén, un cementerio histórico que abre sus puertas a recorridos nocturnos. Con leyendas que han pasado de generación en generación, este espacio permite conocer la historia de Guadalajara mientras se escuchan relatos sobre fantasmas y apariciones. Es un plan ideal para quienes disfrutan del suspenso y quieren vivir un octubre distinto.

El Centro Histórico de Guadalajara también se convierte en un punto destacado para las celebraciones. Los locales de comercio suelen adornarse con la temática de la temporada, ofreciendo a visitantes y locales la oportunidad de apreciar la riqueza cultural del Día de Muertos. Además, en las panaderías de esta zona de la ciudad suelen ofrecer a los comensales el tradicional pan de muerto, que no se debe dejar pasar.

Otro sitio que es perfecto para visitar en estos días es Tlaquepaque, reconocido por su ambiente artesanal y cultural.

Para quienes buscan un ambiente más familiar, el Zoológico de Guadalajara y el Parque Alcalde suelen ser otra opción, donde los más pequeños del hogar pueden ver la temática de esta parte del año, siempre y cuando la administración de cada lugar decida instalarla.

En el año de 1965, las Fiestas de Octubre surgieron como una forma de impulsar el turismo en Guadalajara. Aunque en sus inicios se realizaron en el Parque Agua Azul, desde 1984 la sede oficial es el Auditorio Benito Juárez, al norte de la ciudad. Hoy en día, la feria es un espacio donde se mezclan la cultura local, diversión, comida y música para todas las edades.

Y por último, el único parque temático del mundo dedicado al Día de Muertos regresa este 2025. Calaverandia abrirá sus puertas el próximo 22 de octubre en el Parque Ávila Camacho, en Guadalajara, con una propuesta inmersiva y cultural que rinde homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México.

Octubre en Guadalajara ofrece una amplia variedad de planes que combinan tradición y entretenimiento. Ya sea explorando el misterio del Panteón de Belén, admirando Calaverandia o disfrutando de actividades familiares en las Fiestas de Octubre, la ciudad se convierte en un lugar perfecto para vivir tanto Halloween como el Día de Muertos en un mismo lugar.

OF