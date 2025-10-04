Llantera móvil explota y daña un vehículo en Guadalajara

El compresor de aire de una llantera móvil ubicada en las inmediaciones del Mercado de Abastos explotó y causó daños en un vehículo.

Bomberos acudieron hasta la el cruce de las calles Trigo y Coyula, en las inmediaciones de dicho mercado, en el municipio de Guadalajara.

Al llegar al sitio, bomberos tapatíos detallaron que se trató de una llantera móvil ubicada en la zona, la cual, explotó debido a la sobre presión del llenado del compresor de aire. Esto dañó un vehículo, informó Sergio Herrera, director de Operaciones de Bomberos Guadalajara.

"Se trata de una llantera móvil, el compresor que se encontraba en un vehículo explota, estaba sobrellenado el mismo y no tenemos personas lesionadas", dijo.

El bombero refirió que el vehículo afectado terminó totalmente dañado, pero también hubo otros daños secundarios en la zona, principalmente, a la infraestructura y cableado de la Comisión Federal de Electricidad.

No hubo personas lesionadas. Se investigarán los hechos para determinar otras posibles causas de la explosión.

