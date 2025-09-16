A pesar de ser un día festivo, este martes 16 de septiembre, Día de la Independencia, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó a través de sus redes sociales que las tres líneas del Tren Ligero estarán operando en su horario habitual.

A diferencia de las modificaciones en el servicio que se registraron el lunes 15 de septiembre debido a los festejos patrios que se desarrollaron en el Centro Histórico de Guadalajara, donde Pablo Lemus pronunció su primer Grito de Independencia como gobernador de Jalisco, el día de hoy no habrá extensiones en las operaciones.

De esta manera, este martes el servicio del Tren Eléctrico arrancó con normalidad a las 5:00 de la mañana y concluirá sus operaciones a las 23:00 horas. Este horario coincide con el que se maneja en días laborales.

Cabe señalar que, aunque no hay modificaciones en los horarios de operación de las tres líneas, la frecuencia de paso de los trenes puede ser menor debido a que hoy es un día de asueto, lo que significa que el tiempo de espera entre una unidad y otra podría ser más largo de lo habitual.

Del mismo modo, no se han reportado modificaciones en los esquemas de funcionamiento de otros sistemas de transporte masivo del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), como el Macrobús Calzada o Mi Macro Periférico.

Para conocer cualquier nueva novedad que obligue a los usuarios a modificar sus rutas, es necesario estar al pendiente de las redes sociales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, así como de la Secretaría de Transporte del estado de Jalisco.

