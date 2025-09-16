Las lluvias que cayeron durante la noche de este lunes y madrugada del martes 16 de septiembre, provocaron que dos personas fueran arrastradas en los municipios de Tonalá y Puerto Vallarta, una de ellas localizada sin vida.

El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, indicó que la nueva víctima falleció tras haber sido arrastrada por la corriente en el municipio de Puerto Vallarta.

"Hubo otro joven de 17 a 20 años más o menos en Puerto Vallarta también arrastrado por la corriente en la colonia Ixtapa y también, más o menos como a las 5:00 de la mañana, se localizó el cuerpo".

De acuerdo con el comandante, el joven habría tratado de cruzar una corriente mientras circulaba en su moto, razón por la que habría sido arrastrado por el agua.

Por otro lado, un joven también fue arrastrado por la corriente mientras intentaba cruzar un arroyo en la avenida del Rosario, en el municipio de Tonalá. El joven no ha sido localizado, precisó Ramírez López.

"En la madrugada nos comunicamos con Tonalá, nos dijeron que inicialmente ya lo habían localizado. Se mantiene la búsqueda".

En total, suman ya 18 víctimas por el temporal de lluvias en Jalisco, informó el titular de la corporación estatal.

Entre otras afectaciones generadas por las lluvias en el estado, están 30 viviendas afectadas en el municipio de Jocotepec, entre ellas, 6 cuentan con daños a menaje.

