En las colonias de Miravalle y El Tapatío esta tarde se registraron dos manifestaciones por queja de los vecinos ante la escasez de agua, pues argumentan que ya son varios días sin el líquido.

En la colonia El Tapatío, alrededor de 35 personas cerraron por una hora la vialidad de carretera a Chapala provocando tráfico en la zona, esto en el sentido al ingreso de Guadalajara aproximadamente a las 19:00 horas.

A las 20:12 horas, Policía Vial detalló en su cuenta de twitter que se había restablecido la circulación.

En Miravalle en el cruce de Gabriel Guerra y Polignoto, se manifestaron también alrededor de 30 ciudadanos, entre las consignas de los protestantes eran las siguientes: "¿Cuántos días más sin agua?".

Y en las cartulinas también se observa mensajes de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), no les responde sobre sus quejas, no contestan llamadas y no ha habido acercamiento a alguno con ellos.

Responden a sus quejas

Por su parte en reciente boletín informativo, el Gobierno de Tlaquepaque, justificó la falta de agua debido al mantenimiento del sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara que lleva a cabo el SIAPA.

El gobierno municipal presumió que, como alternativa, a través de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado brindan apoyo a los habitantes de diversas colonias que se han visto afectadas por el suministro.

Héctor Ledezma Catellanos, director de dicha dependencia señaló que se han distribuido un total de 800 mil litros de agua en apoyo a los ciudadanos durante estos últimos días.

Entre las colonias que señalan apoyar: Zona Centro, el Tapatío I y II, Las Liebres, Villa Fontana, el Órgano, coto Magnolia, coto Almendro, coto el Carmen y Parques de Santa Cruz del Valle en la zona Sur del municipio, además de las colonias Quintero, Portillo Lopéz, las Huertas, Jardines de Santa María y las Juntas.

Además, agregó que por la alta demanda en Villa Fontana, la coordinación de Protección Civil y Bomberos tuvo que intervenir con sus propias pipas para poder atender a los domicilios de esa zona.

