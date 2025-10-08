Tlaquepaque anuncia el XV Festival de Muertos 2025 con temática mundialista; conoce las fechas

San Pedro Tlaquepaque se prepara para romper nuevos récords y celebrar la pasión futbolera a través del XV Festival de Muertos Tlaquepaque 2025, una tradición que combina el color, la identidad mexicana y la pasión por el fútbol; el evento se llevará a cabo del del 23 de octubre al 2 de noviembre.La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, anunció que este año se espera recibir más de 360 mil visitantes, con el firme propósito de superar el Récord Mundial del altar de muertos más grande del planeta."El Festival de Muertos representa la magia, el arte y la tradición que hacen de Tlaquepaque el alma de la mexicanidad. Este año queremos rendir tributo también a la pasión por el fútbol, un deporte que une al mundo, y recordar que México ha sido tres veces sede de la Copa Mundial”, destacó la alcaldesa durante la presentación oficial del programa.El 31 de octubre, a las 11:00 horas, la calle Juárez será escenario de la inauguración del altar más grande del mundo, que combinará los elementos tradicionales con toques inspirados en los mundiales de fútbol, además, en la Presidencia Municipal se montará un altar especial, y la ciudadanía podrá votar en redes sociales para decidir si estará dedicado a Pelé o Maradona, dos leyendas del balón.Las delegaciones de Toluquilla, Tateposco, San Martín de las Flores y Santa Anita se sumarán este año con actividades culturales que fortalecerán la identidad local y la difusión de las tradiciones.Para garantizar una experiencia segura, se desplegará un operativo especial con la participación de 170 elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Guardia Nacional, Sedena y Policía del Estado.El presidente de Destino Tlaquepaque, Andrés Álvarez Maxemin, adelantó que las calles del centro lucirán temáticas inspiradas en las tres Copas del Mundo celebradas en México:"Las tres cuadras que el año pasado intervenimos más de mil 800 metros, este año se transformarán: una como México 70, otra como México 86 con el virreinato, y una más como México contemporáneo con el juego de pelota. Vamos por más de dos mil 300 metros junto con El Parián”, señaló.Por su parte la presidenta de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, Angélica Aguayo Pérez, agradeció el respaldo del Ayuntamiento:“Lo más valioso ha sido la coordinación entre comunidad, gobierno y empresarios. Este festival no solo preserva nuestras tradiciones, sino que también genera una derrama económica significativa y una magia única que distingue a Tlaquepaque”.NA