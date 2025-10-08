Tlaquepaque anuncia el XV Festival de Muertos 2025 con temática mundialista; conoce las fechas

San Pedro Tlaquepaque se prepara para romper nuevos récords y celebrar la pasión futbolera a través del XV Festival de Muertos Tlaquepaque 2025, una tradición que combina el color, la identidad mexicana y la pasión por el fútbol; el evento se llevará a cabo del del 23 de octubre al 2 de noviembre.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, anunció que este año se espera recibir más de 360 mil visitantes, con el firme propósito de superar el Récord Mundial del altar de muertos más grande del planeta.

"El Festival de Muertos representa la magia, el arte y la tradición que hacen de Tlaquepaque el alma de la mexicanidad. Este año queremos rendir tributo también a la pasión por el fútbol, un deporte que une al mundo, y recordar que México ha sido tres veces sede de la Copa Mundial” , destacó la alcaldesa durante la presentación oficial del programa.

Te recomendamos: Navidalia regresa al Parque Ávila Camacho para su sexta edición

Con su mezcla de tradición, arte y espíritu mundialista, el XV Festival de Muertos Tlaquepaque 2025 promete ser una experiencia inolvidable. CORTESÍA

El 31 de octubre, a las 11:00 horas, la calle Juárez será escenario de la inauguración del altar más grande del mundo, que combinará los elementos tradicionales con toques inspirados en los mundiales de fútbol, además, en la Presidencia Municipal se montará un altar especial, y la ciudadanía podrá votar en redes sociales para decidir si estará dedicado a Pelé o Maradona, dos leyendas del balón.

Las delegaciones de Toluquilla, Tateposco, San Martín de las Flores y Santa Anita se sumarán este año con actividades culturales que fortalecerán la identidad local y la difusión de las tradiciones.

CORTESÍA

Programa del XV Festival de Muertos Tlaquepaque 2025

23 de octubre: Inauguración de la exposición “Catrina Doria” en Casa Colibrí.

Inauguración de la exposición “Catrina Doria” en Casa Colibrí. 24 de octubre: Apertura del gran altar del Museo Regional de la Cerámica.

Apertura del gran altar del Museo Regional de la Cerámica. 25 de octubre: Desfile del Festival de Muertos por las calles principales.

Desfile del Festival de Muertos por las calles principales. 28 de octubre: Muestra de altares en el Centro Cultural El Refugio.

Muestra de altares en el Centro Cultural El Refugio. 29 de octubre: Altar del Palacio Municipal y Concurso de Calaveritas Mundialistas.

Altar del Palacio Municipal y Concurso de Calaveritas Mundialistas. 30 de octubre: Gala de Catrinas.

Gala de Catrinas. 31 de octubre: Concurso de estrofas para una nueva versión de “La Llorona”.

Concurso de estrofas para una nueva versión de “La Llorona”. 1 y 2 de noviembre: Recreación viva del mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” y altar prehispánico.

Recreación viva del mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” y altar prehispánico. 2 de noviembre: Gala Infantil de Catrines y Catrinas, procesión de novias y alabado de los difuntos en el Jardín Hidalgo.

Gala Infantil de Catrines y Catrinas, procesión de novias y alabado de los difuntos en el Jardín Hidalgo. Durante los días 31 de octubre al 2 de noviembre, el Jardín Hidalgo se llenará de música, danza y presentaciones artísticas para toda la familia.

Para garantizar una experiencia segura, se desplegará un operativo especial con la participación de 170 elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Guardia Nacional, Sedena y Policía del Estado.

El presidente de Destino Tlaquepaque, Andrés Álvarez Maxemin, adelantó que las calles del centro lucirán temáticas inspiradas en las tres Copas del Mundo celebradas en México:

"Las tres cuadras que el año pasado intervenimos más de mil 800 metros, este año se transformarán: una como México 70, otra como México 86 con el virreinato, y una más como México contemporáneo con el juego de pelota. Vamos por más de dos mil 300 metros junto con El Parián”, señaló.

Por su parte la presidenta de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, Angélica Aguayo Pérez, agradeció el respaldo del Ayuntamiento:“Lo más valioso ha sido la coordinación entre comunidad, gobierno y empresarios. Este festival no solo preserva nuestras tradiciones, sino que también genera una derrama económica significativa y una magia única que distingue a Tlaquepaque”.

CORTESÍA

NA