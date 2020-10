Corrupción en Jalisco: seis de cada 10 ciudadanos desconocen cómo denunciarla

Pese a que la mayoría de los ciudadanos ha reconocido haber sido testigo de algún hecho de corrupción, de cada 10 habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), seis no saben dónde se denuncia este delito, según reveló el Diagnóstico sobre Corrupción en Jalisco 2020.

La información corresponde a los resultados de una encuesta aplicada a 800 ciudadanos de la ZMG en febrero pasado, mismos que fueron presentados este jueves por la organización 'Jalisco Cómo Vamos' y autoridades que conforman el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

El documento reveló que aunque el 57% de los encuestados admitió haber sido testigo de algún hecho de corrupción como mordidas recibidas por agentes viales o policías, entrega de dinero a cambio de realizar o agilizar algún trámite, o tener acceso a servicios públicos, seis de cada 10 ciudadanos desconocen cómo o dónde denunciar este tipo de actos.

De acuerdo con el director ejecutivo de 'Jalisco cómo vamos', esta información es de relevancia debido a que “las autoridades que les concierne el combate a la corrupción no pueden atender ni solucionar los casos si no tienen la información sobre quién o quiénes son los que realizan estos actos”.

El informe también dio a conocer que el 59% de los encuestados consideró, como primera mención, que los gobernantes son los principales responsables de la corrupción, seguido por los ciudadanos con el 25.5% y los empleados públicos, con el 8.2%. Entre las causas que dijeron, motivan a que ocurra la corrupción, señalaron principalmente la ambición por el dinero, la pobreza o la situación económica, la falta de educación y la gente que se presta a dichos actos y la desigualdad social.

A través de un enlace en línea, el oficial del Programa de Procuración de Justicia de la Iniciativa Mérida, Mathew Stokes, señaló que la corrupción afecta en la calidad y en la forma en la que se perciben a las autoridades y a la labor que desempeñan sus funcionarios, por lo cual este estudio refleja los problemas que deben atender las dependencias y Gobiernos, como por ejemplo la capacitación policial, el mejoramiento del sistema penal y la capacitación de los funcionarios. “Si no hay confianza en las instituciones, los ciudadanos no van a denunciar y la cadena de problemas se acumula. No podemos hablar del desarrollo del Estado de Derecho si la corrupción sigue haciendo tanto daño”, añadió.

En el evento estuvieron presentes la comisionada presidenta del ITEI, Cynthia Cantero; el Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro; la presidenta de Consejo de Participación Social de Sistema Anticorrupción, Lucía Almaraz; el auditor superior del Estado, Alejandro Ortiz; la contralora, Teresa Brito; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, José Ramón Jiménez y la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Aimé Figueroa.

Los presentes coincidieron en que esta encuesta representa una base para analizar las deficiencias y oportunidades de las autoridades para erradicar la corrupción desde sus trincheras, además de que gracias a ella podrán establecerse las bases para generar herramientas que impulsen a la ciudadanía a identificar los entes ante los cuales pueden denunciar los distintos actos de corrupción y que de esta forma se incentive la práctica.

JM