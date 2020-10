Coronavirus: Guadalajara suspende fiesta y aplica 8 clausuras por incumplir protocolos sanitarios

Inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara clausuraron un restaurante donde se celebraba una fiesta privada sin cumplir las medidas sanitarias. Se informó que el personal municipal identificó anomalías en el establecimiento “Mariscos el mirador” en la colonia San Miguel de Huentitán; que registró un aforo de casi 100 personas y no tenía licencia para realizar ese tipo de eventos.

Cortesía

Durante las revisiones hechas desde el jueves por la noche y hasta la madrugada del domingo, supervisaron 317 establecimientos en distintos puntos del municipio. Aplicaron ocho clausuras por diversas violaciones a reglamentos municipales y a los protocolos sanitarios.

Las zonas en las que se desarrollaron estas supervisiones corresponden al corredor Chapultepec, las colonias Americana, Chapalita y Providencia, zona Centro, y en vialidades como Río Nilo, Revolución, Cruz del Sur, Circunvalación, calzada Independencia, Obregón, Javier Mina y López Mateos.

Desde que inició la contingencia, las autoridades tapatías han inspeccionado 80 mil 603 establecimientos y aplicado 388 clausuras.

Son motivo de clausura no acatar las disposiciones sanitarias, trabajar fuera del horario autorizado, no contar con licencia municipal, impedir que el personal de inspección realice su trabajo, carecer de medidas de seguridad o no contar con licencia para la venta de bebidas alcohólicas.

LS