Coronavirus en Jalisco: Pese a repunte, ciudadanos se desbordan en el Centro de Guadalajara

“La señora de enfrente no trae su cubrebocas, está fumando, hay mucha gente que viene nada más a caminar sin ninguna necesidad, deberíamos de ser conscientes, si queremos que se acabe esto y que la economía se levante, hay que hacer un esfuerzo por cuidarnos todos”, lamentó Abraham Rodríguez González, quien fue al Centro de Guadalajara para reparar una computadora.

Este viernes, la Secretaría de Salud Jalisco registró el mayor número de personas infectadas por coronavirus COVID-19 en lo que va de la pandemia en Jalisco, con 900 casos positivos, lo que amenaza con la activación de nuevas medidas para frenar los contagios; pese a ello, los ciudadanos llenaron las calles del Centro de Guadalajara este sábado, muchos por ocio.

Como una de las medidas para evitar la concentración de personas, las autoridades cerraron las plazas públicas del Centro, como la Liberación y la de Armas; sin embargo, a falta de esos espacios las personas se congregaban en Paseo Alcalde o en los andadores de Pedro Moreno, Morelos, Colón y las banquetas de avenida Juárez.

Aunque la mayoría sí portaba sus cubrebocas, decenas de personas lo traían mal puesto o de plano no lo usaban, según se vio en un recorrido por la zona, donde los paseantes aprovechaban para tomar fotos, comer golosinas y sentarse donde hubiera espacio.

Muchas personas que acudieron lo hicieron por la necesidad de comprar mercancía para sus negocios o algún artículo que necesitaban, como Miriam Flores, quien cada semana va al Centro Joyero, aunque confesó que a no ser por eso no acudía, pues hay muchísima gente.

No obstante, otras personas como Jorge Alberto Zamora Reyes, admitieron que su presencia era solo por esparcimiento, por lo que fue al Centro con una amiga. “No me tomo muy en serio esas cosas, no soy muy creyente de las cosas, de hecho, soy ateo, no le temo a eso, si me va a tocar, me va a tocar”.

Abraham Rodríguez agregó que al ser chofer de la ruta 51, ha tenido constante contacto con ciudadanos necios que se resisten a respetar las medidas para frenar los contagios.

“Todos tenemos que poner un granito de nuestra parte para que esto se acabe. No es cosa del gobierno, es cosa de uno, que tiene que agarran consciencia para que esto se componga”.

