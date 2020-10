Política en Jalisco: Manuel Espino atiborra de simpatizantes salón en Guadalajara

Con tan solo un espacio de 50 centímetros entre silla y silla, que es solo un tercio de la medida mínima de sana distancia, el líder nacional del movimiento político Ruta Cinco, Manuel Espino Barrientos, atascó un salón de hotel en avenida Revolución y Degollado, en Guadalajara.

Con más de media hora de retraso, Espino llegó al hotel acompañado de un séquito de personas que irán a representar a Ruta Cinco Jalisco en los comicios del próximo año.

Sin atender a los medios, se dirigió hacia el gran salón, donde cientos de hombres, mujeres, niños, ancianas y ancianos se dieron a la tarea de vitorear su llegada.

Pese a esto, el moderador afirmó que se reunían con las máximas medidas sanitarias, de distanciamiento y todos con su gel.

“¿Qué les queremos proponer a los ciudadanos de Jalisco? Que apoyen a las mejores personas posibles que realmente tengan cualidades para ir a la tarea pública para hacer un bien a los ciudadanos, que ya no voten por siglas partidistas, que ya no voten por partidos”, exclamó el líder de Ruta Cinco.

Cada uno de los fragmentos de su discurso era vitoreado por los cientos de presentes que, si bien portaban cubrebocas, decenas de ellos se los quitaban para comer galletas, darle sorbos a su café o simplemente lo tenían mal puesto.

Como en otras ocasiones, Espino aprovechó cada ocasión para reiterar que los candidatos de los partidos políticos no siempre son los mejores perfiles, por lo que los militantes de alguno de ellos no deberían sentirse obligados a votar por sus propuestas si no les parecía que el candidato era bueno.

“Que no se sienta obligado a apoyar a esa persona por un falto concepto de lealtad, la lealtad partidista. Que voten por los mejores, que se comprometan a votar por el mejor, no por siglas partidistas”.

También aprovechó para insistir en que Ruta Cinco no es un partido, donde sí se acogerá a los mejores perfiles. “Ruta Cinco es un movimiento social nacional que integra organizaciones sociales de todo tipo (...) para que juntos decidamos a quiénes promover, a los mejores”.

De acuerdo a las medidas generales del Protocolo de acción ante COVID-19 de la Mesa de Reactivación Económica en Jalisco para eventos sociales, los salones cerrados solo pueden realizar actividades con un máximo de 200 personas.

“Siempre y cuanto el establecimiento cuente con el espacio suficiente para respetar el distanciamiento físico”.

