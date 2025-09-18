La Fiscalía del Estado refirió que, derivado de investigaciones hechas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, un Juez dictó sentencia condenatoria en contra de Luis Ángel “N”, al acreditarse y aceptar su responsabilidad en el delito de parricidio, en agravio de su tío.

Tras la denuncia presentada por la desaparición de la víctima —acontecida el 8 de mayo de 2021— se realizaron actos de investigación que permitieron obtener datos de prueba que señalaron la posible participación de su sobrino, Luis Ángel “N”, en el ilícito.

Luego de su captura mediante orden de aprehensión, se logró imputar a Luis Ángel “N” por los delitos de desaparición cometida por particulares agravada y parricidio . Sin embargo, el pasado 12 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, donde el señalado renunció al juicio oral y aceptó su responsabilidad en el delito de parricidio.

Derivado de esto, el Juez resolvió dictar sentencia condenatoria por ese delito, imponiendo una pena privativa de libertad de 18 años y 9 meses de prisión, así como el pago de 717 mil pesos por la reparación del daño, 708 mil pesos bajo el concepto de indemnización legal por muerte y 8 mil 500 por gastos funerarios.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO