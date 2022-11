Congreso de Jalisco: Recriminan “madruguete” en aprobación del presupuesto 2023

Luego de señalar su molestia por la prisa en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos 2023, la fracción del PRI en el Congreso de Jalisco abandonó la sesión del pleno en la que se presentaron los dictámenes.

El coordinador priista, Hugo Contreras Zepeda, criticó el proceso legislativo y que la mayoría de los legisladores haya apoyado aprobar el presupuesto por la vía rápida. Los 5 legisladores priistas abandonaron la sesión de pleno.

“La más singular tarea, responsabilidad y obligación que tiene el Congreso es revisar el presupuesto estatal, la más importante y fundamental; parece ser que muchas y muchos de mis compañeros renuncian a esa obligación constitucional”, lamentó.

Contreras Zepeda afirmó que su fracción no es parte del conflicto entre el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara, dijo que no está a favor de ninguno de los lados; pero subrayó que no están de acuerdo con las formas y que no se respete la autonomía del Poder Legislativo estatal.

La diputada priista, Hortensia Noroña Quezada, vocal de la Comisión Legislativa de Hacienda, recriminó que no les dieron ni una hora para revisar el dictamen. Lamentó que la mayoría conformada por Movimiento Ciudadano y PAN repliquen el mayoriteo de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

“Sé que van a avasallar y aprobar un presupuesto que la mayoría no conoce y no sabe a profundidad, para conocerlo a profundidad no es suficiente una hora. Ojalá en algún momento le regresemos la seriedad y el profesionalismo a este Congreso”, dijo.

La coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, lamentó que no hubiera disposición de los grupos mayoritarios ni para dar tiempo a que se desarrollara el trámite legislativo ordinario, aunque tienen como fecha límite el 15 de diciembre. Sostuvo que el madruguete pretende acallar la manifestación de universitarios programada para este miércoles.

"Se pretende arrollar y se está minando la legitimidad de este espacio legal, cosas como estas son las que combaten los diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN en la Cámara de Diputados y el Senado. Qué clase de esquizofrenia les ocurre a esos partidos en el Estado, cómo sus principios tienen una versión federal y otra estatal”, precisó.

Te podría interesar: La UdeG crece matrícula; la castigan en recursos

Por su parte, la diputada de Futuro, Susana de la Rosa se sumó a las críticas por la premura del proceso para votar el paquete económico estatal y que no haya tiempo para revisar los ajustes que hubo.

“Mi postura es en contra principalmente por el atropello, es gracioso que a nivel nacional Movimiento Ciudadano se queja de Morena por como pasó su presupuesto y en lo local replican lo mismo. Esta es una decisión insensible e irresponsable”, dijo.

La legisladora recordó que había peticiones para realizar mesas técnicas y analizar las peticiones presupuestales de familias de los desaparecidos.

LSPC