Con la abstención de Movimiento Ciudadano, PAN y Partido Verde, la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal rechazó la solicitud para que compareciera el coordinador del gabinete estatal de seguridad Ricardo Sánchez Beruben.

La propuesta de las diputadas Hortensia Noroña, del PRI, y Mara Robles, de Hagamos, fue respaldada sólo por sus partidos y la diputada de Futuro, Susana de la Rosa; el coordinador de Morena José María Martínez no asistió a la sesión.

“Nuestra intención era pedir la comparecencia ya que ninguna autoridad debe evadir la realidad ni ocultar alguna información, al contrario, era una oportunidad para que desde el punto de vista del gobierno decir lo que hay y nosotros el derecho de alzar la voz porque hay una intranquilidad e inseguridad en el estado de Jalisco”, refirió el coordinador de la bancada priista Hugo Contreras Zepeda.

La presidenta de la fracción de Hagamos, Mara Robles, dijo que es urgente que el Poder Legislativo entable diálogo con la Coordinación de Seguridad y le brinden la información suficiente.

“Nos tenemos que tomar en serio nuestro papel y que, sin estridencias, tenemos que ver cómo construir y me parece que no podemos seguir subordinados a que se autorice o no, desde el Ejecutivo a quién viene, en qué condiciones viene”, argumentó.

En contraparte, Gerardo Quirino Velázquez Chavez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la comparecencia no es necesaria pues el coordinador de seguridad acudirá en las próximas semanas en el marco de la glosa del cuarto informe de actividades del gobernador.

