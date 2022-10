Con el reconocimiento de pendientes en temas como desaparecidos, violencia contra las mujeres y equidad financiera entre los municipios, se presentó el informe de actividades del primer año de la 63 Legislatura del Estado.

El diputado José María Martínez, presidente de la Mesa Directiva, destacó la aprobación de reformas como la creación del fondo de atención de cáncer infantil, a la diabetes tipo uno y otra para reconocer el derecho a la vivienda digna. Señaló que uno de sus principales pendientes es acercarse a las causas más sensibles.

“Esta Legislatura aún tiene deuda para con la causa de las familias que buscan a sus desaparecidos, aún tiene deuda para con las causas de las mujeres que aspiran a caminar tranquilas por las calles y con la causa de los municipios que aspiran a la equidad financiera”, sostuvo.

En su posicionamiento, la diputada de Movimiento Ciudadano, Lourdes Celenia Contreras, afirmó que, a pesar del ambiente nacional de división, en el Congreso estatal se ha privilegiado el consenso y el diálogo.

“En el Poder Legislativo se prioriza el interés de los jaliscienses sobre cualquier ideología partidista, hemos demostrado que en este recinto se privilegia el debate, el diálogo constructivo y el consenso”, dijo.

La diputada de Morena, Ángela Gómez Ponce, llamó a que dejen de ser la Legislatura que aprueba temas por la vía rápida; exhortó a reconstruir el diálogo parlamentario.

“No se debe omitir el diálogo apostando a la mayoría que atropella, que no escucha y no acepta el discernir; ejemplos este año tenemos de sobra; tenemos pendiente la propuesta de una Fiscalía para Desaparecidos, la iniciativa de trasplante de órganos, el convenio pendiente con el Instituto de Salud para el Bienestar. No debemos seguir siendo la Legislatura de las prisas, del uso abusivo del estrechamiento de términos”, argumentó.

La presidenta de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Murguía Torres, consideró que, aunque han concretado avances e invertido horas de trabajo; deben ser autocríticos con los pendientes que les quedan por hacer.

“Logros legislativos existen, hemos sacado adelante temas de reconocimiento de derechos que otras Legislaturas dejaron pendientes, sin embargo, allá afuera de estas cuatro perversas paredes que en ocasiones nos atrapan, las personas no están percibiéndonos cercanos porque seguramente sus prioridades van mucho más allá y son más urgentes de lo que aquí aprobamos”, expuso.

El coordinador priista, Hugo Contreras Zepeda, subrayó la urgencia en regresarle al Poder Legislativo su función de contrapeso y retomar el respeto a los procesos legislativos.

“Falta mucho para recuperar el prestigio de este poder. La opinión pública nos sigue viendo como ventanilla de trámite, esto se debe al desaseo con que algunos temas se han desahogado en el Congreso porque se ha perdido el orden, la formalidad y el respeto al proceso legislativo”, señaló.

Mara Robles Villaseñor, coordinadora de la fracción de Hagamos, consideró que, aunque se deben reconocer aspectos positivos del trabajo legislativo, no pueden pasar por alto el desequilibrio de Poderes que golpea al Estado; aseveró que actualmente los Poderes Legislativo y Judicial están sometidos al Ejecutivo.

“Les llamo a recuperar la autonomía y la independencia del Poder Legislativo, al ejercer nuestra facultad de control podemos hacer la diferencia y mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses”, dijo.

La diputada de Futuro, Susana de la Rosa Hernández, refirió que pese a las diferencias partidistas han aprobado temas importantes para el Estado como los derechos de las personas de la diversidad sexual y salud mental, entre otros.

“La Legislatura tiene una amplia área de oportunidad en el respeto y formalidad que mostramos en nuestro trabajo, esperemos que en este segundo año elevemos el estándar de las formas con las que nos conducimos”, expuso.

La legisladora del Partido Verde, Érika Ramírez Perez, destacó la aprobación de reformas en materia de medio ambiente y derechos humanos. Presumió que el diálogo ha sido la clave del éxito para sacar adelante las reformas.

“El clima basado en el respeto y la disposición para colaborar con otros puntos de vista ha sido clave”, precisó.

A la sesión solemne en la que se presentó el informe del primer año de la Legislatura, acudió el gobernador del Estado que sólo escuchó el mensaje del presidente de la Mesa Directiva y se retiró antes de que las fracciones parlamentarias fijaran postura.

En su primer año de actividades, la 63 Legislatura realizó 83 sesiones de pleno durante las que se presentaron más de mil 700 iniciativas.

