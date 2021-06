La reforma constitucional para la aplicación de juicios en línea en Jalisco cumplió su trámite legislativo de contar con el aval de al menos la mitad de los Ayuntamientos. En sesión del pleno del Congreso estatal se dio cuenta del tema y la minuta de decreto fue remitida para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y posterior entrada en vigor.

El diputado Enrique Velázquez González, uno de los impulsores de la modificación, consideró que la reforma permitirá agilizar la carga de trabajo pendiente en juzgados. Reconoció que no etiquetaron recursos para la aplicación del nuevo sistema y dijo que en el presupuesto 2022 se tendrían que considerar los fondos para la compra de insumos o sistemas que se requieran.

“Esto podría aminorar la carga que tienen los juzgados en temas presenciales, se podrían atender más asuntos y de mejor manera. Con la pandemia se puso de muestra que al hacerlo en línea se puede tener los mismos efectos que presencial”, expuso.

El legislador sostuvo que la reforma fue consensada con los Poderes Ejecutivo y Judicial para que se trabaje en las condiciones de infraestructura y la modalidad de juicios en línea pueda operar.

Según lo aprobado para poder usar juicios en línea, se deberá contar con firma electrónica avanzada, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. En el sistema informático que se defina se integrará el expediente electrónico, incluirá todas las promociones, pruebas, anexos y documentos que presenten las partes, así como los oficios, acuerdos, resoluciones y cualquier otra actuación del proceso.

Obligatoria protección inmediata a víctimas de violencia

Legisladores locales aprobaron modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer en su artículo noveno que debe contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades toda mujer que encuentre en riesgo su vida, bienes, seguridad, integridad física, psicológica o su libertad. Para ello se aplicarán medidas como las órdenes de protección.

Luz verde a vacaciones

Sin discusión, en sesión del Congreso fue ratificado el acuerdo para declarar días inhábiles en el Poder Legislativo la última semana de julio y la primera de agosto. La medida se justificó con el argumento de que la Ley Orgánica del Congreso contempla que durante cada año haya hasta 3 periodos de diez días inhábiles.

En la reunión también se formalizó el regreso a las curules de legisladores que solicitaron licencia para participar en las pasadas campañas. Se reincorporaron los panistas Gustavo Macías, Irma de Anda y Claudia Murguía; de Morena Bruno Blancas y la ex priista Mariana Fernández; Mara Robles ex Movimiento Ciudadano y Enrique Velázquez ex perredista; ahora ambos en Hagamos. También Sofía García del PRI, Luis Munguía ex de Movimiento Ciudadano ahora en el Partido Verde y Óscar Herrera ex del PT ahora en Redes Sociales Progresistas.

NR