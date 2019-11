Con 15 amparos, Cruces Mada aún puede retardar audiencia de imputación

Con 15 amparos y contando para evitar ser detenido, el ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, aún tiene la posibilidad de presentar nuevos recursos legales para evitar acudir a la audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso, explicó el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar.

"El juez de Amparo le dio cinco días para comparecer al juez de control, él anunció anoche que iba a ir voluntariamente, pues tiene cinco días para hacerlo, pero si no lo hace todavía hay cuestiones jurídicas que puede hacer para extender ese procedimiento del amparo, los abogados sabemos litigar, y el abogado pudiera hacer muchas cosas para hacerlo más largo".

Lo siguiente para Cruces Mada es que su abogado, Luis Campos Carriedo, obtenga una suspensión definitiva que le dé un plazo mayor dentro del juicio de amparo. Sin embargo, De la Cruz Tovar apuntó que esa suspensión también concluirá.

Cuando esto ocurra, podrá entonces interponer algún otro recurso que también tendrá un término. Pero en la consideración del fiscal, al alargar el proceso no evitará ser sometido a la justicia.

"Hay algo interesante que a veces la gente deja de advertir, los delitos pueden prescribir por solo el transcurso del tiempo, hay ocasiones que pasa el plazo que la ley te autoriza a llevar a cabo una investigación y con eso se termina la responsabilidad penal, pero la prescripción se interrumpe con la presentación del amparo, entonces no estamos perdiendo el tiempo, volvemos a empezar, no nos afecta".

El 30 de octubre, Cruces Mada fue citado a una audiencia en los Juzgados de Oralidad en Puente Grande para responder por los señalamientos de uso y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades por un asunto de un contrato otorgado sin licitar cuando él fue secretario de Salud.

Sin embargo, envió en representación a su abogado quien justificó que su cliente no pudo comparecer por asuntos de salud, pues lo habían hospitalizado por estrés. Así, el juez fijó una segunda fecha para el 4 de noviembre, audiencia a la que tampoco acudió, ahora, por una licencia médica.

El juez determinó que esto no era suficiente porque no era una incapacidad, por lo que dejó al Ministerio Público la libertad de solicitar lo que creyera conveniente. Así, éste solicitó una orden de comparecencia para el 6 de noviembre, pero tampoco asistió.

Finalmente, solicitó una orden de aprehensión para llevarlo a la audiencia, y para poder cumplimentarla, una orden de cateo para poder sacarlo de su casa, la cual fue otorgada a las 14:00 horas de este miércoles.

Así, personal de la Fiscalía acudió a su domicilio donde lo detuvo, pero poco después, Campos Carriedo informó al fiscal que existía un amparo en contra de su detención, el cual no se había notificado aún ni a la Fiscalía Anticorrupción ni al juez que giró la orden.

Ahora sí estaba bien de salud

Ante la falta de notificación formal sobre el amparo, las autoridades trasladaron al detenido a Puente Grande, donde Cruces Mada solicitó que un médico le practicara un examen para determinar su estado de salud.

Pese al estrés que puede ocasionar una detención, Cruces Mada resultó en buen estado de salud, apuntó el fiscal. "Era un médico oficial, lo llevamos con un médico de la Fiscalía del Estado, (dijo) que estaba bien".

Durante la audiencia, minutos después de las 22:00 horas, el abogado informó al juez sobre el amparo existente, por lo que determinó que se dejara en libertad al exsecretario. Sin embargo, este recurso legal no extinguía la orden de aprehensión, sino que quedaba suspendida.

Por esta razón, tampoco se dio inicio a la audiencia de formulación de imputación ni de vinculación a proceso.

No obstante, el amparo indica que Cruces Mada tiene cinco días para acudir ante el juez que lo requiere de manera voluntaria, y de incumplir dicha medida, el amparo será revocado, advierte el documento.

Tras abandonar los juzgados, Campos Carriedo anticipó que presentará una denuncia por no acatar el amparo al detener de todos modos a su defendido.

Al respecto, De la Cruz Tovar aclaró que en este documento no se señalaba a la Fiscalía Anticorrupción como una dependencia contra la cual se amparaba, sino contra la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República y prácticamente todos los jueces penales del Distrito I y hasta del Primer Partido Judicial.

"Un juez de Distrito le había concedido una suspensión, pero no una suspensión contra la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sino una suspensión en contra de una orden de aprehensión dictada en contra de este juez de control, entonces el juez de control lo dijo muy claramente, 'la Fiscalía no es autoridad responsable, por tanto, no está incumpliendo la obligación de respetar un amparo".

