Liberan a Cruces Mada gracias a amparo

Gracias a un amparo emitido por un juez federal, Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud Jalisco, libró la detención llevada a cabo esta tarde por la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción.

Cruces Mada fue detenido la tarde de este miércoles luego de obtener una orden de cateo a su domicilio en Guadalajara.

Lo anterior como cumplimiento a la orden de aprensión dictada por el Juez de Control número 11, para que rindiera su declaración ante las acusaciones hechas en su contra, en las que se le señala por el delito de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades.

El ilícito que se le atribuye habría sido cometido durante su gestión como el titular de la Secretaría de Salud, en la administración pasada.

Alrededor de las 15:45 horas el ex funcionario fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, en espera de los trámites necesarios para su traslado a los juzgados de Puente Grande.

Antes de su llegada el ex funcionario solicitó una revisión médica, la cual se le realizó en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Calle 14.

La audiencia, en la cual se pretendía llevar a cabo la formulación de imputación, dio inicio a las 22:06 horas, a pesar de que estaba fijada a las 21:00 horas.

Una vez que se escucharon las acusaciones hechas en contra de Cruces Mada, su abogado, Luis Campos Carriedo, solicitó se cumplimentará el mandato federal, mediante el cual se pretendía dejarlo en libertad.

Si bien los representantes de la Fiscalía Anticorrupción y el mismo juez señalaron no haber sido notificados de dicho documento, el juez consideró que la suspensión del amparo debía prevalecer, por lo que ordenó su libertad.

Además, si bien dentro del amparo no se mencionaba a la Fiscalía Anticorrupción como autoridad ante la cual pudiera rendir efecto el amparo, el Juez Consideró que la orden aprehensión había sido emitida por él mismo y que entonces sí debía aplicarse la suspensión federal.

Por este motivo Cruces Mada deberá enfrentar su proceso en libertad, pues de acuerdo con el juez, la suspensión no lo libera de los cargos que se le acusan.

"Creo que al final el Juez estuvo a la altura de la justicia. Como siempre lo he dicho, agradezco y confío en la justicia (...) vamos a estar atentos, a atender el tema. En las subsecuentes citas que haga el señor Juez estaré acudiendo de manera muy puntual. Lo anterior como lo dije en otra ocasión, fue un tema de enfermedad", expresó Cruces Mada al salir de los juzgados, alrededor de las 23:20 horas.

Al respecto de la detención del ex funcionario, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, refirió que esta no se llevó a cabo "con ánimos de venganza" y añadió que el hecho de que el Sistema Estatal Anticorrupción dé resultados es buena noticia para Jalisco.

"No quiero politizar ese tema, pero me gustaría que en Jalisco se aplicara la máxima de quien la hace la paga. Hay elementos para pensar que lo que hizo el ex secretario de salud es evidente. Que bueno que esté llegando a estas instancias”, declaró.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción anteriormente ya había informado que a Cruces Mada se le vincula a 12 carpetas de investigación por distintos delitos, mismas suman un monto superior a los 605 millones de pesos.

El ex secretario de salud ya había sido citado a declarar ante los juzgados de Puente Grande en otras dos ocasiones, sin embargo no se presentó a las audiencias argumentando "licencias médicas" por problemas de salud, mismas que desestimó el juez y ante lo cual se le dictó la orden de aprensión referida.