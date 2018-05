Comisión de víctimas ha contactado a diez de 16 por ataque contra Nájera

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ha logrado contacto ya con diez de quienes padecieron las consecuencias de los hechos violentos del pasado lunes a causa del atentado contra el secretario del Trabajo, Carlos Nájera, en Chapultepec y Morelos, en Guadalajara, confirmó Juan Carlos Benítez Suárez, secretario ejecutivo de la comisión.



"Hemos tenido contacto con diez de las 16 víctimas, algunas de ellas de las que fueron hospitalizadas ya fueron dadas de alta, pero estamos generando el contacto para tener comunicación con las 16 víctimas y poderles ofrecer la atención integral por parte de la comisión".



Las atenciones que se les ofrece es acompañamiento sicológico desde el mismo lunes, acompañamiento médico y asesoría jurídica.



Además se revisa la compensación para las dos víctimas civiles mortales, el bebé de ocho meses que falleció por quemaduras cuando criminales incendiaron el camión en el que tripulaba con su madre en Mariano Otero y Las Torres la noche del lunes; o Javier, el hombre que murió por una bala perdida en el enfrentamiento para detener a seis de los señalados por la agresión a Nájera.





El secretario no detalló un tiempo determinado o un monto con el que se pretende resarcir el daño a las familias de estas dos personas. "En este caso tan lamentable hay instrucciones por parte del gobernador (Aristóteles Sandoval) para que sea lo más pronto posible, se está analizando esa parte".



No obstante, aclaró que los gastos actuales, como los funerarios, corren a cargo del Gobierno del Estado. También los gastos médicos y por la rehabilitación del resto de las víctimas.



Benítez aseguró que en los acercamientos con las diez víctimas no han tenido ninguna inconformidad, ni siquiera de la familia de Javier, que se quejó el lunes y el martes pasado de que las autoridades no les daban información sobre el paradero de su hermano cuando ya había fallecido.



Entre las seis víctimas que faltan de contactar, agregó, falta la familia del escolta de Nájera lesionado por arma de fuego que aún se encuentra grave, al haber sido lesionado en el rostro.

LS