Colegio de Ingenieros propone hacer colector profundo para evitar inundaciones

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) entregará al gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, un catálogo de obras prioritarias a realizar en el Estado a lo largo de la administración, informó el presidente del organismo, Armando Brenez Moreno.

Uno de los proyectos de este catálogo es la construcción de un colector profundo para resolver de fondo el problema de las inundaciones en la Metrópoli.

"Se tendría que hacer un estudio a fondo para ver todos los puntos más adecuados, porque no nada más es hacer un colector profundo, hay que ver a dónde llevamos esa agua y que esa misma agua regrese al Estado, ustedes bien saben que carecemos del vital líquido".

Hasta el momento no se ha hecho una valoración de cuánto costaría este colector, sin embargo, estima que se necesitan alrededor de 250 millones de pesos para hacer un estudio hídrico de los puntos conflictivos y elaborar un proyecto ejecutivo, con el cual se asegure que habrá una solución completa y no paliativa.

Brenez Moreno indicó que las obras que se han realizado en materia de agua han sido solo de mitigación, por lo que se requiere una solución integral.

"No hay un estudio hídrico de fondo, al menos yo no tengo datos, no sé si exista, yo no tengo conocimiento que haya un estudio de tal magnitud. Él (el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado) lo ha venido manejando como mitigación, sí tiene un estudio pero no es un estudio a fondo. Lo que tiene el SIAPA es un estudio de mitigación para tratar el menos daño posible a esas partes bajas".

En la lista de obras prioritarias que se entregará al gobernador electo también se incluyen proyectos de vías rápidas para la Zona Metropolitana de Guadalajara, mejoras en la infraestructura para el transporte público y obras de reforzamiento para incentivar la movilidad no motorizada.

SC