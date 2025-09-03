Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 3 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

