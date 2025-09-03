Miércoles, 03 de Septiembre 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 3 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

