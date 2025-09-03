Miércoles, 03 de Septiembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 3 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

