Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 3 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 4 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

