Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 3 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16